【灣區新聞】大氣河流風暴吹襲灣區 強風大浪警示生效

灣區星期三受大氣河流風暴影響,北灣下大雨,氣象局表示,星期三至星期五晚上,北灣部分地區總降雨量將超過10吋,大雨加上強風,國家氣象局呼籲居民綁好戶外家具。

大氣河流是指當冷氣流遇上來自亞熱帶地區的高濃度水蒸氣,冷暖氣流混合後形成,好像天上的河流,含有大量水分,造成大風和大雨,降雪量也更高。

根據國家氣象局資料,這次大氣河流主要影響北灣地區,氣象局對當地已經發出水浸預警,北灣、舊金山(三藩市)、和太平洋沿岸地區,強風警示和大浪警示現正生效,風速最高達時速50英里,高海拔地區風速會更強,海浪也可能會達14到22呎,所以氣象局呼籲大家避免下水。

家居安全方面,如果有戶外家具,必須綁緊,防止大風造成意外損傷。

太平洋煤電公司(PG&E)週三早上也說,他們已經積極為惡劣天氣做準備,但強風仍很有可能會折斷樹枝,和電線桿倒塌,造成間歇性停電,所以市民也要有心理準備。

雨勢方面,整個灣區舊金山由星期三至下星期一都有機會下雨,北灣星期三至五都會下大雨,而舊金山和Santa Cruz縣範圍,則星期五下大雨的機率最高。

北灣方面,氣象局估計降雨量這幾天會達平均7至10吋,某些地區如Cloverdale更可能會達15吋。

氣象局建議,應對下雨天氣,市民這幾天應預留更多時間出門,小心開車,不要駛進水浸的道路,預測星期四雨勢將會緩和,大家把握機會清理下水道的樹葉和垃圾。

