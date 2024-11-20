【灣區新聞】大氣河流風暴吹襲灣區 強風大浪警示生效

【KTSF 黃穎文報導】

灣區星期三受大氣河流風暴影響，北灣下大雨，氣象局表示，星期三至星期五晚上，北灣部分地區總降雨量將超過10吋，大雨加上強風，國家氣象局呼籲居民綁好戶外家具。

大氣河流是指當冷氣流遇上來自亞熱帶地區的高濃度水蒸氣，冷暖氣流混合後形成，好像天上的河流，含有大量水分，造成大風和大雨，降雪量也更高。

根據國家氣象局資料，這次大氣河流主要影響北灣地區，氣象局對當地已經發出水浸預警，北灣、舊金山（三藩市）、和太平洋沿岸地區，強風警示和大浪警示現正生效，風速最高達時速50英里，高海拔地區風速會更強，海浪也可能會達14到22呎，所以氣象局呼籲大家避免下水。

家居安全方面，如果有戶外家具，必須綁緊，防止大風造成意外損傷。

太平洋煤電公司（PG&E）週三早上也說，他們已經積極為惡劣天氣做準備，但強風仍很有可能會折斷樹枝，和電線桿倒塌，造成間歇性停電，所以市民也要有心理準備。

雨勢方面，整個灣區舊金山由星期三至下星期一都有機會下雨，北灣星期三至五都會下大雨，而舊金山和Santa Cruz縣範圍，則星期五下大雨的機率最高。

北灣方面，氣象局估計降雨量這幾天會達平均7至10吋，某些地區如Cloverdale更可能會達15吋。

氣象局建議，應對下雨天氣，市民這幾天應預留更多時間出門，小心開車，不要駛進水浸的道路，預測星期四雨勢將會緩和，大家把握機會清理下水道的樹葉和垃圾。

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