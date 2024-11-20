【灣區新聞】雷暴天氣導致航班停駛 部分地區停電

【KTSF 黃穎文報導】

雷暴天氣導致航班停駛，部分地區停電，市民紛紛匆忙準備，太平洋煤電公司（PG&E）警戒市民，不要接近墜落的電線柱。

強風大雨的天氣席捲灣區舊金山（三藩市），因為接獲國家氣象局的警示和鄰里的提醒，有Santa Rosa的居民急忙為大雨水浸做準備。

截止週三正午，Santa Rosa已經有約2.2吋的降雨量，而且一直持續下雨，有市民說，週三早上北灣的大雨，足以令他家附近的小溪水位上升，所以他即刻離開工作，為住屋外圍準備沙包。

經過星期三早上一輪大雨，太平洋煤電公司指，有部分地區開始停電，特別是北灣San Pablo Bay附近，但太平洋煤電公司的代表，說他們已經積極進行維修，希望市民耐心和小心墜落的電柱。

太平洋煤電公司北灣分部副主席Dave Canny說：「我們已經準備了員工和裝備，隨時可以出動應對停電，我們也想顧客自己做好準備，例如為電器叉電，也不要接近任何倒塌的電線。」

受天氣影響，Sonoma縣的四間小學和奧克蘭（屋崙）動物園星期三關閉，除此之外，雷暴和大氣河流，也令Sierra和Lake Tahoe地區更大雪。

惡劣天氣同時也造成多班航機延誤，單單星期三正午前在舊金山國際機場，就有約48班航機取消，超過250班航機延誤，平均約30分鐘。

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