【灣區新聞】雷暴天氣導致航班停駛 部分地區停電

【KTSF 黃穎文報導】

雷暴天氣導致航班停駛,部分地區停電,市民紛紛匆忙準備,太平洋煤電公司(PG&E)警戒市民,不要接近墜落的電線柱。

強風大雨的天氣席捲灣區舊金山(三藩市),因為接獲國家氣象局的警示和鄰里的提醒,有Santa Rosa的居民急忙為大雨水浸做準備。

截止週三正午,Santa Rosa已經有約2.2吋的降雨量,而且一直持續下雨,有市民說,週三早上北灣的大雨,足以令他家附近的小溪水位上升,所以他即刻離開工作,為住屋外圍準備沙包。

經過星期三早上一輪大雨,太平洋煤電公司指,有部分地區開始停電,特別是北灣San Pablo Bay附近,但太平洋煤電公司的代表,說他們已經積極進行維修,希望市民耐心和小心墜落的電柱。

太平洋煤電公司北灣分部副主席Dave Canny說:「我們已經準備了員工和裝備,隨時可以出動應對停電,我們也想顧客自己做好準備,例如為電器叉電,也不要接近任何倒塌的電線。」

受天氣影響,Sonoma縣的四間小學和奧克蘭(屋崙)動物園星期三關閉,除此之外,雷暴和大氣河流,也令Sierra和Lake Tahoe地區更大雪。

惡劣天氣同時也造成多班航機延誤,單單星期三正午前在舊金山國際機場,就有約48班航機取消,超過250班航機延誤,平均約30分鐘。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。