舊金山(三藩市)市參議會星期二一致表決通過議案,豁免獨立屋增建姻親單位的相關市府費用。

日落區市參事馬兆明提出的議案,豁免的費用包括建築物的檢查費、審查興建姻親單位計畫的費用、紀錄保存和個別地點可涉及的額外收費。

馬兆明表示,獨立屋佔舊金山所有房屋單位的31%,鼓勵更多屋主建姻親單位,可以協助解決房屋短缺的問題,同時在不改變社區特色的情況下,將租客帶進這些社區中,從而也讓這些社區更加多元。

馬兆明表示,75%的獨立屋是在舊金山的南部和西部,豁免建姻親單位的市府收費,將可以惠及不同階層的市民。

如果市長簽署馬兆明的議案,有效期將從今年1月開始,一直到2023年6月。

