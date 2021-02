拜登簽行政命令解決半導體晶片短缺問題

【KTSF】

總統拜登周三簽署行政命令,解決半導體晶片短缺問題,白宮官員在記者會中,被媒體問到台灣如何回應美國提出的晶片需求時表示,台灣是美國的重要夥伴,雙方進行建設性對話,但他不願透露具體內容。

拜登在白宮表示,政府必須強化關鍵供應鏈彈性,底線是美國人永遠不會面臨短缺,無論是汽車、處方藥或食品,這項行政命令,對半導體晶片、電動車電池、稀土礦物和藥品4大關鍵產品供應鏈,展開為期100天的檢討。

美國將與同盟國台灣、南韓、日本等亞洲國家合作建立半導體、電池等重要零件供應鏈,免於繼續過分依賴中國供應。

白宮國際經濟關係與競爭力資深主任Peter Harrell說,台灣是美國的重要夥伴,雙方正進行建設性的對話,過去幾個星期,晶片短缺已經對汽車業造成衝擊。

美國媒體也報導說,拜登的行政命令也會對國防、公共衛生、通訊科技、交通運輸、能源與食品生產等6個領域展開全年的檢討,而檢討工作將比照國防部常規檢討軍備的標準。

消息指,一名高官透露,如果檢討發現關鍵領域的供應鏈有巨大風險,政府不排除動用國防生產法,或與國會協調一個利誘或鼓勵的方案,促使有關企業將供應鏈與貨運遷出像中國等國家,搬回美國或盟國。

