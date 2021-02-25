拜登簽行政命令解決半導體晶片短缺問題

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總統拜登周三簽署行政命令，解決半導體晶片短缺問題，白宮官員在記者會中，被媒體問到台灣如何回應美國提出的晶片需求時表示，台灣是美國的重要夥伴，雙方進行建設性對話，但他不願透露具體內容。

拜登在白宮表示，政府必須強化關鍵供應鏈彈性，底線是美國人永遠不會面臨短缺，無論是汽車、處方藥或食品，這項行政命令，對半導體晶片、電動車電池、稀土礦物和藥品4大關鍵產品供應鏈，展開為期100天的檢討。

美國將與同盟國台灣、南韓、日本等亞洲國家合作建立半導體、電池等重要零件供應鏈，免於繼續過分依賴中國供應。

白宮國際經濟關係與競爭力資深主任Peter Harrell說，台灣是美國的重要夥伴，雙方正進行建設性的對話，過去幾個星期，晶片短缺已經對汽車業造成衝擊。

美國媒體也報導說，拜登的行政命令也會對國防、公共衛生、通訊科技、交通運輸、能源與食品生產等6個領域展開全年的檢討，而檢討工作將比照國防部常規檢討軍備的標準。

消息指，一名高官透露，如果檢討發現關鍵領域的供應鏈有巨大風險，政府不排除動用國防生產法，或與國會協調一個利誘或鼓勵的方案，促使有關企業將供應鏈與貨運遷出像中國等國家，搬回美國或盟國。

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