【KTSF】

南加州迪士尼的Adventure Park冒險樂園將於下月中有限度重開。

關閉近一年的迪士尼冒險樂園,將於3月18號局部重開,遊客付78元入場費,可以入園逛逛,和卡通人物拍照,部分商店和餐廳也會重開,但所有機動遊戲仍然暫停運作,遊客必須戴口罩,入園前都要測量體溫。

門票將於3月4號開售,不過旗艦的迪士尼樂園就仍然關閉。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。