拜登預測7月前美國所有民眾可接種新冠疫苗

總統拜登周二晚出席有線電視新聞網CNN舉辦的里民大會,拜登透露,今年7月之前,能讓所有美國人都接種疫苗,被問到疫情之下美國何時能恢復正常,拜登也做出預測。

這是拜登總統上任後首場里民會議,發問焦點都圍繞在新冠肺炎疫情,當被問及何時所有想接種的疫苗的美國人都能接種到疫苗,拜登回答說:「今年7月之前,當我們上任時,只有5千萬劑疫苗可用,但是現在到7月底之前,我們會有超過6億劑疫苗,足以提供給每一位美國人。」

拜登呼籲民眾只要合資格而且又有疫苗,就一定要去接種,至於疫苗接種的順序交由各州決定,身為總統他不會干涉,但他支持教師應該優先接種。

拜登說:「我認為我們應該為教師接種,我們應該將他們的等級提高。」

在被問到美國何時能恢復正常,拜登說他不願意過度保證,但預期可能在年底之前。

拜登說:「在下個聖誕節之前,我想我們會在一個跟今天非常不一樣的情況,這跟你是否繼續戴口罩,是否繼續保持社交距離,繼續用熱水勤洗手,這些措施都有關係。」

拜登還說,他已經厭倦談論特朗普,因為過去4年新聞裡,全是關於特朗普的報導,他未來4年會確保新聞報導的都是美國人民。

