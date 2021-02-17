拜登預測7月前美國所有民眾可接種新冠疫苗

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總統拜登周二晚出席有線電視新聞網CNN舉辦的里民大會，拜登透露，今年7月之前，能讓所有美國人都接種疫苗，被問到疫情之下美國何時能恢復正常，拜登也做出預測。

這是拜登總統上任後首場里民會議，發問焦點都圍繞在新冠肺炎疫情，當被問及何時所有想接種的疫苗的美國人都能接種到疫苗，拜登回答說：「今年7月之前，當我們上任時，只有5千萬劑疫苗可用，但是現在到7月底之前，我們會有超過6億劑疫苗，足以提供給每一位美國人。」

拜登呼籲民眾只要合資格而且又有疫苗，就一定要去接種，至於疫苗接種的順序交由各州決定，身為總統他不會干涉，但他支持教師應該優先接種。

拜登說：「我認為我們應該為教師接種，我們應該將他們的等級提高。」

在被問到美國何時能恢復正常，拜登說他不願意過度保證，但預期可能在年底之前。

拜登說：「在下個聖誕節之前，我想我們會在一個跟今天非常不一樣的情況，這跟你是否繼續戴口罩，是否繼續保持社交距離，繼續用熱水勤洗手，這些措施都有關係。」

拜登還說，他已經厭倦談論特朗普，因為過去4年新聞裡，全是關於特朗普的報導，他未來4年會確保新聞報導的都是美國人民。

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