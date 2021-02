【KTSF】

Alameda縣參事陳煥英和Keith Carson提出議案譴責針對亞裔居民的種族歧視及暴力罪案,獲參議會一致通過。

他們又表示,Alameda地檢處成立了專責小組,邀請了奧克蘭(屋崙)亞太裔人士合力打擊仇恨犯罪。

另外,中半島San Mateo縣警局首次發聲明指,鑑於最近在舊金山(三藩市)和東灣發生針對亞裔的暴力罪案,當局都承諾對仇恨犯罪採取零容忍態度,並呼籲有線索的人馬上打911報警。

