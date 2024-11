【灣區新聞】聖荷西警員處理家庭糾紛案時 開槍射傷一男子（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

聖荷西警方表示,當局週日晚在處理一宗懷疑家庭糾紛案時,開槍射傷了一名男子。

事發於週日晚7點45分左右,警方接到懷疑家庭糾紛案報告,並前往市中心以南Sutter街附近的Washington-Guadalupe社區。

警員到場後,在一間睡房發現一名持刀男子。

警方表示,警員多次警告男子放下武器,男子不但沒有服從警方的指令,反而用刀指向警員,其中一名警員嘗試使用電擊槍制伏男子,但男子用毛毯擋住了,隨後男子持刀向警員走過去,一名警員於是開槍。

受傷男子將自己鎖在房內大約三小時後,他最終被警方拘捕,並送院治療,男子傷勢嚴重但穩定。

警方在週一下午的發布會上表示,被搶傷的男子44歲,有家庭暴力前科,他當時在家中醉酒後,恐嚇他的妻子,還用刀襲擊了一名企圖調停的家人,迫使男子的妻子將自己和四個孩子反鎖在臥室裡。

聖荷西警局局長Paul Joseph說:「受害者說,她害怕離開臥室,因為嫌疑人試圖用不明物體打開門,並說他會殺了她

槍擊事件發生後,Sutter街的一個街區被封鎖,但已在週一早上解封,這是聖荷西今年以來第五宗涉及警員的槍擊案。

