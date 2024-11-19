【灣區新聞】聖荷西警員處理家庭糾紛案時 開槍射傷一男子（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

聖荷西警方表示，當局週日晚在處理一宗懷疑家庭糾紛案時，開槍射傷了一名男子。

事發於週日晚7點45分左右，警方接到懷疑家庭糾紛案報告，並前往市中心以南Sutter街附近的Washington-Guadalupe社區。

警員到場後，在一間睡房發現一名持刀男子。

警方表示，警員多次警告男子放下武器，男子不但沒有服從警方的指令，反而用刀指向警員，其中一名警員嘗試使用電擊槍制伏男子，但男子用毛毯擋住了，隨後男子持刀向警員走過去，一名警員於是開槍。

受傷男子將自己鎖在房內大約三小時後，他最終被警方拘捕，並送院治療，男子傷勢嚴重但穩定。

警方在週一下午的發布會上表示，被搶傷的男子44歲，有家庭暴力前科，他當時在家中醉酒後，恐嚇他的妻子，還用刀襲擊了一名企圖調停的家人，迫使男子的妻子將自己和四個孩子反鎖在臥室裡。

聖荷西警局局長Paul Joseph說：「受害者說，她害怕離開臥室，因為嫌疑人試圖用不明物體打開門，並說他會殺了她

槍擊事件發生後，Sutter街的一個街區被封鎖，但已在週一早上解封，這是聖荷西今年以來第五宗涉及警員的槍擊案。

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