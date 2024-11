【KTSF】

週一早上一名無家可歸的中年男子,在紐約曼克頓地區兩個半小時內用刀刺死三人,疑犯已經落網。

週一早上8點半左右,51歲的男疑犯Ramon Rivera在West 19街Hudson河附近一個工地,用刀殺害了一名建築工人。

兩個鐘頭之後,他去了東30街殺害另一名正在East River釣魚的男子,隨後疑犯前往東42街聯合國總部附近,在10點55分左右,再次用刀多次刺傷一名女子,附近一名的士司機目睹事發經過後報警,女傷者送院後傷重死亡。

當局正在調查疑犯的犯案動機。

