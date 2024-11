【灣區新聞】大氣河風暴向加州移動 料週二晚北灣開始下雨（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

一股大氣河風暴正向著加州移動,預料星期二晚上北灣開始下雨,星期三到星期五雨勢最大,氣象局表示,這股大氣河風暴星期二會演變成為「炸彈氣旋」,意思就是一旦登陸,有機會造成強風和暴雨,大家要做好應付惡劣天氣的準備。

國家氣象局的天氣預報員表示,一股來自阿拉斯加灣的低氣壓正向南移動,吸收亞熱帶海洋的水汽,並轉向加州以及俄勒岡州進發。

氣象局指出,這股低氣壓風暴,星期二將會在24小時內氣壓迅速驟降,就像一個漏斗,吸收大氣和海洋的能量,形成所謂「炸彈氣旋」,而「炸彈氣旋」有機會造成狂風暴雨。

灣區星期一天氣平靜,國王潮令到水位高漲,但沒有造成沿岸地區廣泛水浸。

氣象局預測,星期二大氣河風暴逼近時,北灣晚上開始下雨,星期三雨帶向南移,將會影響舊金山(三藩市)、中半島、東灣和南灣,除了南灣雨勢比較小之外,預測灣區大部分地區會下大雨。

國家氣象局預測,北灣星期三到星期五總降雨量會多達10吋,沿岸海拔高的地區甚至達到14吋,北灣Marin縣、Sonoma縣和Napa縣,水浸預警星期三清晨到星期四清晨生效。

至於灣區其他地區也會出現3吋到5吋降雨量,北加州、俄勒岡州和華盛頓州,都會受到這股大氣河風暴影響,部分地區會出現危險的大風雪。

大家如果有計劃外遊,最好先打聽天氣和交通情況,氣象局呼籲駕駛者謹記不要開進水浸地點,近年的大風暴期間,有駕駛人士的車輛因被困水中而淹死。

