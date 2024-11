【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠週末淩晨發生持槍搶劫案,兩名亞裔事主沒有受傷。

舊金山警方表示,11月16號星期六凌晨1點15左右,一名47歲的亞裔男子,和另一名35歲的亞裔女子,當時在華埠天后廟街夾Clay街,一名年約30歲的非洲裔男子開車靠近他們,男子隨即下車,用槍指嚇二人,並要求事主交出現金。

賊人得手後,立即開車沿Clay街逃走,警方資料顯示,仍然未拘捕任何人。

如有任何關於案件的資料,請與警方聯絡。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。