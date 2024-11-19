【灣區新聞】Alameda地檢官Pamela Price回應選舉結果（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

東灣Alameda地方檢察官Pamela Price，以超過六成的贊成票被選民罷免，Price週一召見記者，回應選舉結果，重申自己過往有不錯的成績。

根據最新公佈的點票結果，支持罷免Price的選票佔63%，反對的有37%，Price將會成為首個被罷免的Alameda縣地檢官，她將於下個月下台。

選舉日後，Price的團隊一直拒絕回應媒體的查詢，只是叮囑公眾耐心等候點票結果，選舉日過後接近兩星期，Price終於對罷免案作出回應，但她不接受媒體的提問。

Price表示雖然失望，但會尊重選民的決定，並說她的目標一直都是改革一個敗壞的刑事司法系統。

Price說：「選民發聲了，雖然結果未如理想，我尊重他們的決定，自我2023年1月上任以來，我一直爭取改變和幫助一個敗壞的刑事司法系統。」

Price不斷重複自己過去一年多的成績，例如為受害人提供援助服務、揭發歷任地檢官的行政謬誤、讓不法商人為詐騙負上責任，她同時呼籲民眾支持地檢處的問責小組。

Price說：「雖然這段旅程要結束，我仍然會堅持維繫一個更公平和平等的刑事司法系統，我鼓勵群眾支持公共問責小組，他們負責審查政府官員的涉及不正當行為的案件。」

Price下台後，將由副地檢官Royl Roberts暫代其職務，直至縣參議會另覓人選。

Price在2022年獲53%選民支持，成為當地首位非裔的地檢官，她承諾減輕刑期、推廣更生服務，並懲罰警隊失職行為。

但反對者指出，Price上任後執行的改革過於縱容罪犯，令犯罪率上升，注重改革反而輕視了為受害者伸張正義。

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