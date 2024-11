【灣區新聞】舊金山第11區市參事選舉 華裔陳小焱勝選

【KTSF】

舊金山(三藩市)第十一區市參事選舉在周末終於分出勝負,華裔移民陳小焱(Chyanne Chen)勝選,根據週一最新的點票結果,陳小焱比另一名華裔候選人賴天宸多196票,繼陳詩敏後,陳小焱將會是新一屆市參議會裏,第二位華裔移民市參事。

舊金山第十一選區,兩名候選人的票數一直相當接近,在過去的周末終於有了結果。

根據舊金山紀事報的報導,陳小焱勝選,將會接替任期屆滿的安世輝,成為第十一區有史以來第一位華裔市參事。

選務處週一公佈的最新點票結果顯示,陳小焱獲11,984票,比賴天宸多196票,得票率是50.4%。

陳小焱競選時表示,自己是來自工薪階層,所以深深明白第十一區居民的需要,同時她也在社交媒體答謝支持她的選民,以及表示會增強社區聯繫、加強社區安全,和改善社區服務為首要目標。

本台訪問陳小焱時,她亦提及會積極和新市長和市參議會合作,達成這些目標。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。