【灣區新聞】灣區三谷地區經歷多次斷電 PG&E把問題歸究雀鳥（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

灣區三谷地區透過太平洋煤電公司(PG&E)供電的民眾,過去幾個月曾經經歷多次斷電,根據上週二提交到東灣Dublin市議會的一份資料,PG&E指責鳥類擾亂了該地區的電力供應,導致10月份發生至少兩次因電線互相接觸而導致的斷電。

據聖荷西水星報報導,PG&E發言人Tamar Sarkissian透過電子郵件表示,鳥類造成的停電,以前在這片地區並不常見,但其他地方有經歷過。

PG&E的報告指出,電線互相接觸,加上高靈敏度設定,迫使整個電路關閉,從而導致意外停電。

雖然一些翼展較寬的大型鳥類較常導致問題,但10月份三谷地區的多次斷電事件,是涉及了數百隻小型黑鳥,它們可能會使電線下垂,或導致電線相互接觸,從而引發停電。

自2002年以來,PG&E已對4萬根電線桿和多個輸電塔進行了「防鳥」改造,並於2023年更換了鳥類或「大鳥」高密度地區的8,500 根電線桿。

10月份發生斷電時,PG&E當時將原因歸咎於氣溫過高。

Dublin副市長胡欣Sherry Hu指出,之前從未聽說過鳥類導致Dublin地區反覆出現嚴重停電,她週一表示,這給居民帶來了很多不便,希望這種事情不會再發生。

