德州創下破紀錄低溫 仍有兩百萬人斷電

【KTSF 吳倩妤報導】

受冬季風暴的影響,德州頻頻創下破紀錄低溫,而斷電情況仍然持續,目前仍有兩百多萬人無電可用,有當地官員就指責,德州電網營運商組織處理危機不力,造成人為災難,而白宮就認為問題不在潔淨能源。

德州自週二晚起天氣進一步轉差,還會降下凍雨,兩百幾萬人仍無電可用,有居民指感覺度日如年,多間超市物品被搶購一空。

達拉斯附近部分一些地區甚至完全停水,水電業人士指出,很多水管殘舊,遇到結冰膨脹就做成破裂,Lewisville市消防局接到近百個水管爆裂求救電話,因為應付不來而要關閉水源。

針對停電事件,聯邦監管機構表示,已經對德州在嚴寒天氣期間大規模供電系統的運行情況進行調查。

目前在休斯敦地區仍有超過一百萬用戶無電可用,市長Sylvester Turner指,問題出在發電而非配電,週三當局將會為休斯頓地區40萬用戶恢復供電。

但營運德州電力供應的電網營運商組織ERCOT,目前仍無法確定何時可以完全恢復供電,共和黨籍州長Greg Abbott就呼籲對ERCOT進行調查。

Abbott說:「這表明他們不可靠,我們需要專家和業界的工程師,而不是官僚,這些都是專家,在這種情況下,政府要依靠專家。」

ERCOT的CEO Bill Magness表示,全州的週期性停電,是為了避免更多人遭受更長時間而不能控制的「災難性停電」,認為事件不能說明德州的發電量不足。

Magness說:「我不認為有電量短缺的問題,這是因為異常事件影響產能,並且同一異常事件,對天然氣供應,以及負荷的影響也很大。」

對於外界指德州的太陽能、風能和天然氣等設備凍結無法發電,導致大停電,白宮發言人Jen Psaki則指,清潔能源故障不是主因。

Psaki說:「實際上有許多報導表明,是煤炭和天然氣的故障,是導致德州電力短缺的原因,而運作該州電力的德州電力可靠性委員會的官員,甚至說風力發電和太陽能故障,是停電事故中最不重要的因素。」

