【灣區新聞】Milpitas市議員選舉 華裔林偉文宣布勝選（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

南灣Milpitas市議員選舉,林偉文(William Lam)宣布勝選,將成為該市首位華裔市議員,林偉文表示,有意分配更多預算,來提升居民的生活質素。

Milpitas市的選舉結果顯示,林偉文獲得7089票,得票率是19.2%,繼續排名第二,和第三名的Bill Chuan一路保持約700票的差距。

現任市議員Evelyn Chua就繼續領先,獲10957票。

林偉文週一早上和本台聯絡,宣布勝選,而且很興奮將成為Milpitas市首位華裔市議員,為亞裔族群發聲。

林偉文曾任校區委員,不同市府部門的主管,包括Milpitas市無家可歸者特別小組的主席等。

林偉文表示,自己過去市政經驗豐富,他認為可以為Milpitas付出更多、令社區更舒適宜居。

林偉文亦提到,有意重新分配預算,讓公帑可以用於更有意義的項目。

林偉文說:「我想搞好市內預算,撥更多錢服務居民,例如修例道路的凹坑,和令花園、公園更乾淨。」

林偉文在競選時也承諾,希望能令市議會包容更多元的聲音,提高市議員和市民之間的溝通和政治透明度。

林偉文也提到,Milpitas是北灣和南灣的運輸中間點,所以恆常會有不同人出入,因此他希望可以改善社區安全,吸引更多人到訪和在Milpitas居住。

林偉文說:「和警察局長搞好關係,設立鄰里守望小組,以前都有實行過,但我想現在重啟這個計劃。」

作為Milpitas市首位華裔市議員,林偉文期待可以為當地約七成亞裔居民服務,對於少有參加政治的族群,林偉文鼓勵他們可以考慮參與地區委員會,努力爭取權益和發表意見。

