【灣區新聞】Milpitas市議員選舉 華裔林偉文宣布勝選（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

南灣Milpitas市議員選舉，林偉文（William Lam）宣布勝選，將成為該市首位華裔市議員，林偉文表示，有意分配更多預算，來提升居民的生活質素。

Milpitas市的選舉結果顯示，林偉文獲得7089票，得票率是19.2%，繼續排名第二，和第三名的Bill Chuan一路保持約700票的差距。

現任市議員Evelyn Chua就繼續領先，獲10957票。

林偉文週一早上和本台聯絡，宣布勝選，而且很興奮將成為Milpitas市首位華裔市議員，為亞裔族群發聲。

林偉文曾任校區委員，不同市府部門的主管，包括Milpitas市無家可歸者特別小組的主席等。

林偉文表示，自己過去市政經驗豐富，他認為可以為Milpitas付出更多、令社區更舒適宜居。

林偉文亦提到，有意重新分配預算，讓公帑可以用於更有意義的項目。

林偉文說：「我想搞好市內預算，撥更多錢服務居民，例如修例道路的凹坑，和令花園、公園更乾淨。」

林偉文在競選時也承諾，希望能令市議會包容更多元的聲音，提高市議員和市民之間的溝通和政治透明度。

林偉文也提到，Milpitas是北灣和南灣的運輸中間點，所以恆常會有不同人出入，因此他希望可以改善社區安全，吸引更多人到訪和在Milpitas居住。

林偉文說：「和警察局長搞好關係，設立鄰里守望小組，以前都有實行過，但我想現在重啟這個計劃。」

作為Milpitas市首位華裔市議員，林偉文期待可以為當地約七成亞裔居民服務，對於少有參加政治的族群，林偉文鼓勵他們可以考慮參與地區委員會，努力爭取權益和發表意見。

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