【KTSF】

拜登政府正催促國會盡快通過額外一千億元的撥款開支法案,作為緊急災難救援用途。

拜登政府要求的一千億元額外撥款,其中約一半將會撥入聯邦緊急管理局(FEMA)的災難救援基金,法案也包含資助其他聯邦機構,例如是農業和運輸等聯邦部門,以及小商業管理局。

美國東南部先後受到威力強大的颶風Helene和Milton吹襲,造成嚴重破壞和財務損失,至今仍然進行清理和善後工作。

國會眾議長約翰遜表示,將會評估拜登政府這項撥款要求,國會領袖也要決定這項撥款要求,作為一條獨立法案考慮,抑或附設在年終的開支法案裡面。

