PG&E提醒客戶慎防能源帳單詐騙（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

太平洋煤電公司(PG&E)提醒客戶,疫情期間冒充PG&E進行能源帳單詐騙的案例仍有增無減,客戶需了解騙徒的詐騙手法,同時提高保護帳戶安全意識。

PG&E表示,疫情期間,騙徒做案手法也推陳出新,透過電話、短信、電子郵件和其他面對面方式進行詐欺,而且是針對容易受騙的族群,例如長者和低收入戶,以及小商業業主,騙徒會選擇在小商業最繁忙的時段恐嚇業主,要求用戶馬上支付帳單費用,否則將終止服務。

PG&E發言人陳凱珊(Fiona Chan)說:「如果在這個期間,他們沒辦法支付PG&E帳單,我們都不會中斷他們的服務,這個是肯定的,如果要有人打電話給你,跟你說,我要中斷你的PG&E的服務,是因為你沒有交電費,一定是假的,所以大家一定要注意。」

其他詐騙方式還有,要求用戶撥打騙徒留下的電話,即時付款或使用預付卡支付帳單,騙徒來電也可能顯示是PG&E的800免費號碼,但如果回撥該號碼,卻並非是PG&E人員接聽。

此外,騙徒還會謊稱用戶會收到公共事業公司多收的退款,或者用戶有資格獲得折扣,要求用戶提供個人資料。

陳凱珊說:「所以大家一定要記住,如果真的有退款的話,全部都會顯示在你的PG&E的帳戶上,不用申請,也不用提供任何資料。」

PG&E建議,如果懷疑收到詐騙電話、電郵或有可疑對象登門拜訪,應立即掛斷,刪除和回絕,並主動致電PG&E中文舉報電話:1-800-893-9555,確認自己的帳戶情況,如果已經在PG&E網站註冊帳戶的用戶,也可以登入My Account查看帳單,如果有語言障礙,也可在帳戶中添加委託人處理帳戶信息。

陳凱珊說:「可能是年紀比較大的朋友,他們不懂英文,很怕打電話給我們,不想去確認,但是你可以委託一位子女打電話給我們去看一下,確認一下,這是一個保障。」

有關更多詐騙行為的資訊,可以瀏覽http://pge.com 或者是http://utilitiesunited.org

