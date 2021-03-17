PG&E提醒客戶慎防能源帳單詐騙（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

太平洋煤電公司（PG&E）提醒客戶，疫情期間冒充PG&E進行能源帳單詐騙的案例仍有增無減，客戶需了解騙徒的詐騙手法，同時提高保護帳戶安全意識。

PG&E表示，疫情期間，騙徒做案手法也推陳出新，透過電話、短信、電子郵件和其他面對面方式進行詐欺，而且是針對容易受騙的族群，例如長者和低收入戶，以及小商業業主，騙徒會選擇在小商業最繁忙的時段恐嚇業主，要求用戶馬上支付帳單費用，否則將終止服務。

PG&E發言人陳凱珊（Fiona Chan）說：「如果在這個期間，他們沒辦法支付PG&E帳單，我們都不會中斷他們的服務，這個是肯定的，如果要有人打電話給你，跟你說，我要中斷你的PG&E的服務，是因為你沒有交電費，一定是假的，所以大家一定要注意。」

其他詐騙方式還有，要求用戶撥打騙徒留下的電話，即時付款或使用預付卡支付帳單，騙徒來電也可能顯示是PG&E的800免費號碼，但如果回撥該號碼，卻並非是PG&E人員接聽。

此外，騙徒還會謊稱用戶會收到公共事業公司多收的退款，或者用戶有資格獲得折扣，要求用戶提供個人資料。

陳凱珊說：「所以大家一定要記住，如果真的有退款的話，全部都會顯示在你的PG&E的帳戶上，不用申請，也不用提供任何資料。」

PG&E建議，如果懷疑收到詐騙電話、電郵或有可疑對象登門拜訪，應立即掛斷，刪除和回絕，並主動致電PG&E中文舉報電話：1-800-893-9555，確認自己的帳戶情況，如果已經在PG&E網站註冊帳戶的用戶，也可以登入My Account查看帳單，如果有語言障礙，也可在帳戶中添加委託人處理帳戶信息。

陳凱珊說：「可能是年紀比較大的朋友，他們不懂英文，很怕打電話給我們，不想去確認，但是你可以委託一位子女打電話給我們去看一下，確認一下，這是一個保障。」

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