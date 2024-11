【全國新聞】美國防長人選涉性侵女子 曾付掩口費

【有線新聞】

美國下任防長人選赫格塞斯涉嫌早年性侵一名女子,並支付「掩口費」。據報總統當選人特朗普仍決定力撐他。

赫格塞斯獲特朗普提名為防長後爭議不斷,被指在2017年10月於加州出席共和黨婦女協會活動後,於酒店性侵一名協會職員。

受害人數天後,報案檢察部門當時未有提告,不過受害人在2020年威脅提出訴訟。赫格塞斯擔心事件一旦公開會失去霍士新聞主持職位,所以支付「掩口費」,女方亦簽署保密協議。律師強調當時赫格塞斯喝醉了,女方主動挑逗,性行為是雙方自願。

44歲的赫格塞斯曾在國民警衛軍服役,但未有高級軍職或公職經驗,領導力受外界質疑。他的紋身同樣惹起關注,包括「上帝旨意」的拉丁文,源於十字軍東征,後來不少白人至上主義者採用。

美聯社報道,有軍隊同袍曾質疑赫格塞斯構成「內部威脅」,副總統當選人萬斯反駁美聯社對基督教存偏見,應感到羞恥。

赫格塞斯亦曾聲稱因紋身被軍方標籤為極端分子,無法在拜登就職總統時參與保安工作亦因此決定退役。

種種新內閣人選爭議無損特朗普心情,由富豪馬斯克等親信陪同觀看格鬥賽事,但據報過渡團隊未有充分審查赫格塞斯背景,並對其性侵醜聞感到意外,甚至考慮換人。

