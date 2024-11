【灣區新聞】因應舊金山K提案獲通過 有人擬動議罷免市議員殷嘉立

【KTSF】

針對舊金山選民通過的K提案,也就是永久性關閉日落區的Great Highway部分路段,把它改建成一個公園的計劃,目前已經有人考慮罷免該區支持提案、代表日落區的市議員殷嘉立(Joel Engardio)。

根據最新的點票結果,舊金山的K提案獲得超過54%的支持票通過,永久性關閉Great Highway從Lincoln Way到Sloat Boulevard的路段。

根據舊金山紀事報對選票的分析,幾乎所有西部的分區都反對K提案,日落去至少有六成的選民反對,其中還有一些分區的反對率達到70%,西部的列治文區反對率也偏高,而南部的城市外圍地區也是這個情況,支持K提案的主要是東部和中部地區的選民。

而日落區市議員殷嘉立,是連同其他五位市議員和市長布里德提出K提案的人之一,現在已經有人提出要罷免殷嘉立。

紀事報的報導指出,其中一人是之前參與罷免地檢官博徹思的Richie Greenberg,他不是日落區的居民,但表示會幫助該區不滿的居民提出罷免。

Greenberg表示,殷嘉立已經違背了該區居民、業主和社區組織。

殷嘉立發給紀事報的聲明指出,為了一個議題罷免一位民選官員,對城市的進步沒有益處,他也認為有獲得該區居民的支持,但會和反對K提案的人士解決他們關心的問題,讓他們能知道有這個公園的好處。

一些受訪居民和加州參議員威善高表示支持殷嘉立,但也有選民表示,已經對他失去信心。

