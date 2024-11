【全國新聞】有機紅蘿蔔致38人染大腸桿菌 一人死亡

【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)發出警告,全美多個州發生涉及有機紅蘿蔔的大腸桿菌爆發,38人染病,當中加州有一人死亡。

這批可能受到大腸桿菌污染的有機胡蘿蔔,來自總部位於加州Bakersfield的Grimmway Farms,在Whole Foods、Safeway、Trader Joe’s等各大超市,以不同品牌,不同重量包裝出售。

包括可以即食的有機baby carrots,最佳食用期限在9/11/2024到11/12/2024,以及完整沒有切塊的有機whole carrots,雖然沒有最佳食用期限的資訊,不過應該是在今年8月14日到10月23日之間在商店販售。

品牌包裝包括Bunny Luv、Cal-Organic、O-Organic、Trader Joe’s等。

該農場在週六發布的回收聲明中表示,可能受污染的有機胡蘿蔔,雖然應該已經從商店下架,但可能仍在消費者家中。

CDC表示,目前全美已經有至少38個大腸桿菌感染個案,和這批受污染的有機胡蘿蔔有關,影響超過18個州,有15人住院,1人死亡,包括加州3人受感染,1人死亡。

CDC提醒民眾,不要食用這批袋裝的有機胡蘿蔔。

而接觸到相關回收產品的器皿和廚房平台,要用熱水和肥皂,或是洗碗機清洗,如果身體出現嚴重症狀則要就醫。

感染大腸桿菌的症狀包括胃痙攣、通常會帶血的腹瀉,以及嘔吐,症狀往往在吃下病菌3到4天後會發作,大部分人5到7天後會自行康復,但有些人可能會現嚴重的腎臟問題,需要住院治療。

查詢詳情,請點擊:https://www.grimmway.com/status-history/

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。