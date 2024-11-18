【灣區新聞】灣區新生兒遭來自中國月嫂殘忍虐待 監視器拍下過程（視頻）

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灣區一位新手媽媽，在坐月子期間請了月嫂，結果監視器錄到，來自中國的月嫂，殘忍虐待不足月的新生兒，視頻畫面會讓人十分不安，敬請留意。

小嬰兒的媽媽說，劉姓月嫂是遼寧撫順人，來自一位媽媽的推薦，跟月嫂簽了三個月的合約，上戶第九天，就懷疑對方虐待寶寶，立即辭退，

至於為什麼沒有立刻查監控，這位媽媽說，買的監控沒有付費，所以無法回放，是後來付費後看到紀錄，才發現月嫂對待寶寶的殘忍行為，目前這名月嫂已經離開美國，回到中國。

這位媽媽在小紅書傷心地寫下月嫂惡毒的行為，來到家的第一晚就出現，卻未能及時發現制止，在女兒來到這世界上的十天，就遭到莫名的傷害，月嫂給家庭但來的心理和身體創傷，不知何時才能治癒。

寶寶媽媽事後報警，也帶女嬰去醫院檢查，但沒有詳細說明目前寶寶的身體狀況。

寶寶的媽媽希望大家幫忙，視頻內容太殘忍，沒辦法自己剪輯，如果有內心強大的人可以幫忙製作，發帖傳播，希望國內外不要有其他家庭寶寶被她禍害。

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