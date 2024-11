【灣區新聞】灣區新生兒遭來自中國月嫂殘忍虐待 監視器拍下過程（視頻）

【KTSF】

灣區一位新手媽媽,在坐月子期間請了月嫂,結果監視器錄到,來自中國的月嫂,殘忍虐待不足月的新生兒,視頻畫面會讓人十分不安,敬請留意。

小嬰兒的媽媽說,劉姓月嫂是遼寧撫順人,來自一位媽媽的推薦,跟月嫂簽了三個月的合約,上戶第九天,就懷疑對方虐待寶寶,立即辭退,

至於為什麼沒有立刻查監控,這位媽媽說,買的監控沒有付費,所以無法回放,是後來付費後看到紀錄,才發現月嫂對待寶寶的殘忍行為,目前這名月嫂已經離開美國,回到中國。

這位媽媽在小紅書傷心地寫下月嫂惡毒的行為,來到家的第一晚就出現,卻未能及時發現制止,在女兒來到這世界上的十天,就遭到莫名的傷害,月嫂給家庭但來的心理和身體創傷,不知何時才能治癒。

寶寶媽媽事後報警,也帶女嬰去醫院檢查,但沒有詳細說明目前寶寶的身體狀況。

寶寶的媽媽希望大家幫忙,視頻內容太殘忍,沒辦法自己剪輯,如果有內心強大的人可以幫忙製作,發帖傳播,希望國內外不要有其他家庭寶寶被她禍害。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。