東灣療養院涉虐待87歲華裔長者被調查

東灣San Rafael警方正調查當地一間療養院涉嫌虐待一名87歲華裔長者的指控,事主的孫女表示,療養院有職員將事主打到出現瘀傷。

一張由家人提供的相片,顯示87歲婆婆右手有瘀傷,婆婆1月底中風後,家人安排她入住東灣San Rafael的Smith Ranch療養院。

家人稱,婆婆被虐待及忽視,而手上的傷勢,被療養院一名職員用醫院裡這種求助的燈打她而成。

婆婆姓黃的孫女Virginie Huang表示,婆婆左半身因中風癱瘓,因此不能夠移動,亦不能保護自己,對於婆婆懷疑被虐打,她感到心碎。

Virginia指,當她媽媽將婆婆懷疑遇襲的事件向院方報告後,有職員表示,婆婆的傷勢有可能是自己造成,由於婆婆的傷是在她唯一能移動的手上,因此家人無法相信職員的解釋。

婆婆透過廣東話展示該名職員如何打她。

孫女表示,在婆婆入住的兩星期內,除了虐待外,院方亦有疏忽的情況,包括婆婆曾三度從床上跌在地上。

孫女指,婆婆爬到病房的一個櫃旁,用力拍打櫃子,並說”Help me, help me”,即是”幫我, 幫我”,但過了一個小時,仍然沒有人來。

家人表示,公開事件是希望得到療養院的道歉,而涉嫌打婆婆的職員要負上責任。

孫女更指,希望事件不曾發生,涉事的人不那麼邪惡。

療養院發聲明指,院方不容忍任何形式的虐待,療養院所有職員一直參與有關防止虐待、如何回應虐待報告等的課程。

San Rafael警方已經派出一名調查員跟進案件,並指,如果發生有足夠證據,顯示有人違規,警方會作出拘捕。

事發後,家人將婆婆送到另一間位於舊金山(三藩市)的療養院,她的情況良好。

