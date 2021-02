【有線新聞】

再有一架波音飛機引擎起火,機件碎片掉落荷蘭城鎮,造成兩人受傷。

這架冒黑煙的波音747-400貨機,周六由荷蘭東南部馬斯特里赫特起飛,不久左邊引擎就起火。多塊碎片掉落到當地小鎮梅爾森。

一對母子受輕傷,亦有汽車和房屋受損。這架原定飛往美國紐約的貨機,事後在比利時緊急降落。荷蘭當局已展開調查。

