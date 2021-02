費城餐廳菜單被指冒犯亞裔遭抨擊

【KTSF】

在各界關注針對亞裔的仇視案件攀升之際,賓州費城的一家餐館的菜單被指歧視並冒犯亞裔,遭到當地亞裔社區抨擊。

這就是激起當地亞裔社區公憤的菜單,位於費城Roxborough的Lennies Hoagies餐廳,將菜單上的起司通心粉命名為新冠通心粉,材料說明除了起司和通心粉,還加了中國辣椒蒜頭醬汁。

向餐館提出投訴Jerry Won說:「有一位粉絲Tommy把照片送來給我,然後說,這是從費城發來的,你聽過這件事嗎?我說沒有,這太可怕了。」

這份菜單激起公憤,認為這是有意歧視亞裔,在洛杉磯經營亞裔媒體公司的Won獲悉後,於是打電話向餐廳投訴。

Won說:「她說我們已經在菜品中使用中國辣椒很久了,我不知道有甚麼問題,我告訴她,如果是單純使用這個材料是沒有問題的,但問題在於你將菜品取名為新冠通心粉,這就是延續了一直存在的不幸的種族歧視問題,她回應指,我們已把名字撤掉,不就沒事了,有甚麼大不了的?我告訴她,這事的嚴重性是已經發生了,新聞傳出去了,你們應該要為所做過的道歉,因為亞裔社區正遭到傷害,我們的社區受到傷害,然後她拒絕。」

餐館已經將菜單上這一個餐點撤掉,媒體上門時餐館正好關閉,未對事件回應。

自新冠肺炎疫情爆發以來,針對亞裔的仇視事件日益激增。

<聯邦眾議員趙美心說:「自從疫情開始以來,亞裔社區就被嚇壞了,因為全美各地都有令人擔憂的反亞裔偏執激增。」 周五在聯邦眾議院的一場聽證會上,有亞裔國會議員呼籲設立廣泛的通報系統。 聯邦眾議員Andy Kim說:「應該要有簡化的通報系統,人們不知道該找誰,當他們碰到這類事件,不知道該去哪裡。」 費城的市府官員對於菜單事件也發表聲明,表示任何形式的歧視都不能容忍,希望商家能向社區內被傷害到的成員道歉。 (Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.) 版權所有,不得轉載。