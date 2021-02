華裔長者在北灣療養院疑遭職員虐待及疏忽照顧（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)一名不幸中風的華裔長者,在北灣San Rafael一間療養院治療期間,懷疑遭受職員的虐待及疏忽照顧,家人指,有職員涉嫌將事主的前臂打到出現嚴重瘀傷,令事主一度有自殺傾向。

由家人提供的照片可見,79歲事主黎婆婆右前臂有一大片瘀傷。

事主外孫女黃詩雅(Virginie Huang)說:「我媽媽以為是針,令到她(婆婆)有瘀傷,我媽就說,為什麼瘀得那麼厲害,是那些針嗎?婆婆就說不是,是我被一個護士打,用一個求助燈,她就用那個燈展示給我媽看護士怎樣敲。」

黎婆婆1月中不幸中風,導致左半身不能移動,經過治療後,家人將她送到北灣San Rafael市的Smith Ranch療養院進行復健,當時住了大約一星期。

黃詩雅的媽媽1月底有一天去探望婆婆時發現婆婆的瘀傷,令家人更不滿的是,媽媽向院方投訴後,有職員指,婆婆的瘀傷可能是自己造成。

黃詩雅說:「他們說我婆婆可能拿那個東西這樣打到自己,不過這樣是做不到的,我婆婆是整個左邊是動不了,她是右手邊傷了,她是用不到她左邊的手去打她自己,她動不了。」

黃詩雅表示,這只是其中一個懷疑有職員虐待婆婆的例子,黃詩雅稱,涉嫌打婆婆的護士更曾經餵婆婆喝滾水,而婆婆住院期間,曾三度由病床上跌下來,但試過超過一小時都沒有來幫她。

黃詩雅說:「她爬到附近一道牆,敲道牆,並說”幫我 幫我”,這樣沒有人來,一個多小時就留住她的地底。」

黎婆婆說:「(你在地上躺了多久?)躺了半小時左右,第一次躺一小時都有。」

婆婆的家人希望療養院公開道歉,還婆婆一個公道,不過黃詩雅指,院方一直沒有回應他們的投訴,家人亦向San Rafael警察局報案,黃詩雅表示,起初警方以證據不足為由拒絕落案,但後來經媒體報道後,已經立案調查

黃詩雅說:「很傷心,不明白有人可以這樣壞去打傷我的婆婆,我婆婆是哭過很多很多次,她被人打後,曾經想過自殺。」

Smith Ranch療養院回覆本台查詢時指,院方一向致力為院友提供安全及高質素的護理,院方絕不容忍任何形式的虐待,而所有職員一直接受有關防止虐待、如何正確回應虐待報告等的訓練,所有的指控與投訴院方都會仔細調查,並向有關當局報告。

由於涉及到院友及職員的私隱,療養院並不會就個別的指控作出回應。

事主黎婆婆現在已經回到舊金山一間療養院繼續治療,家人指,她的病情及精神健康正在好轉當中。

