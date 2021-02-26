華裔長者在北灣療養院疑遭職員虐待及疏忽照顧（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）一名不幸中風的華裔長者，在北灣San Rafael一間療養院治療期間，懷疑遭受職員的虐待及疏忽照顧，家人指，有職員涉嫌將事主的前臂打到出現嚴重瘀傷，令事主一度有自殺傾向。

由家人提供的照片可見，79歲事主黎婆婆右前臂有一大片瘀傷。

事主外孫女黃詩雅（Virginie Huang）說：「我媽媽以為是針，令到她（婆婆）有瘀傷，我媽就說，為什麼瘀得那麼厲害，是那些針嗎？婆婆就說不是，是我被一個護士打，用一個求助燈，她就用那個燈展示給我媽看護士怎樣敲。」

黎婆婆1月中不幸中風，導致左半身不能移動，經過治療後，家人將她送到北灣San Rafael市的Smith Ranch療養院進行復健，當時住了大約一星期。

黃詩雅的媽媽1月底有一天去探望婆婆時發現婆婆的瘀傷，令家人更不滿的是，媽媽向院方投訴後，有職員指，婆婆的瘀傷可能是自己造成。

黃詩雅說：「他們說我婆婆可能拿那個東西這樣打到自己，不過這樣是做不到的，我婆婆是整個左邊是動不了，她是右手邊傷了，她是用不到她左邊的手去打她自己，她動不了。」

黃詩雅表示，這只是其中一個懷疑有職員虐待婆婆的例子，黃詩雅稱，涉嫌打婆婆的護士更曾經餵婆婆喝滾水，而婆婆住院期間，曾三度由病床上跌下來，但試過超過一小時都沒有來幫她。

黃詩雅說：「她爬到附近一道牆，敲道牆，並說”幫我 幫我”，這樣沒有人來，一個多小時就留住她的地底。」

黎婆婆說：「(你在地上躺了多久？）躺了半小時左右，第一次躺一小時都有。」

婆婆的家人希望療養院公開道歉，還婆婆一個公道，不過黃詩雅指，院方一直沒有回應他們的投訴，家人亦向San Rafael警察局報案，黃詩雅表示，起初警方以證據不足為由拒絕落案，但後來經媒體報道後，已經立案調查

黃詩雅說：「很傷心，不明白有人可以這樣壞去打傷我的婆婆，我婆婆是哭過很多很多次，她被人打後，曾經想過自殺。」

Smith Ranch療養院回覆本台查詢時指，院方一向致力為院友提供安全及高質素的護理，院方絕不容忍任何形式的虐待，而所有職員一直接受有關防止虐待、如何正確回應虐待報告等的訓練，所有的指控與投訴院方都會仔細調查，並向有關當局報告。

由於涉及到院友及職員的私隱，療養院並不會就個別的指控作出回應。

事主黎婆婆現在已經回到舊金山一間療養院繼續治療，家人指，她的病情及精神健康正在好轉當中。

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