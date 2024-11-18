【加州新聞】加州出現第一分支猴痘確診個案 患者在San Mateo縣接受治療

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加州衛生部向聯邦疾控中心報告，州內出現第一分支mpox猴痘確診個案，也是全美國第一宗病例，患者到過爆發疫情的非洲，目前在中半島San Mateo縣隔離以及接受治療，衛生部表示，第一分支mpox傳染力更強，以及可導致更嚴重的病情，但目前對公眾的威脅很低。

加州衛生部表示，確診第一分支mpox的病人到過非洲，而中非以及東非國家，今年爆發第一分支猴痘疫情，患者正在San Mateo縣家中隔離和復原，當局已通知與患者有過親密接觸的人士。

這是美國第一宗病例，但州衛生部表示，目前第一分支mpox，並沒有在加州和美國境內人傳人，聯邦疾控中心（CDC）指出，中非剛果共和國今年以來，錄得超過33,000宗懷疑猴痘個案，超過1000人死亡。

CDC指出，猴痘mpox病毒有兩類分支，第一分支的傳染力更高，可導致更嚴重的病情，而這次疫情已從剛果傳播到鄰近非洲國家，包括盧旺達、烏干達和布隆迪，而因旅遊傳播的個案，在德國、印度、肯雅、贊比亞、津巴布韋、

瑞典、泰國、英國等國家都有發現。

猴痘是透過皮膚親密接觸傳染，症狀包括出疹、發燒發冷、肌肉疼痛、頭痛和喉嚨痛等。

衛生部表示，預防猴痘最有效方法是接種疫苗，以及注意個人衛生。

San Mateo縣衛生局表示，確診第一分支猴痘的病人，病情輕微，沒有傳染的跡象，當局正在協助州衛生部以及CDC追蹤以及通知有可能接觸過這宗病例的人士。

縣衛生局表示，San Mateo縣至今錄得108宗第二分支猴痘個案，雖然今次是國內首宗第一分支猴痘個案，但San Mateo縣以及其他縣的衛生局自從2022年以來，已經有應對計劃，包括進行mpox個案追蹤，以及提供疫苗。

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