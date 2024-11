【加州新聞】加州出現第一分支猴痘確診個案 患者在San Mateo縣接受治療

【KTSF】

加州衛生部向聯邦疾控中心報告,州內出現第一分支mpox猴痘確診個案,也是全美國第一宗病例,患者到過爆發疫情的非洲,目前在中半島San Mateo縣隔離以及接受治療,衛生部表示,第一分支mpox傳染力更強,以及可導致更嚴重的病情,但目前對公眾的威脅很低。

加州衛生部表示,確診第一分支mpox的病人到過非洲,而中非以及東非國家,今年爆發第一分支猴痘疫情,患者正在San Mateo縣家中隔離和復原,當局已通知與患者有過親密接觸的人士。

這是美國第一宗病例,但州衛生部表示,目前第一分支mpox,並沒有在加州和美國境內人傳人,聯邦疾控中心(CDC)指出,中非剛果共和國今年以來,錄得超過33,000宗懷疑猴痘個案,超過1000人死亡。

CDC指出,猴痘mpox病毒有兩類分支,第一分支的傳染力更高,可導致更嚴重的病情,而這次疫情已從剛果傳播到鄰近非洲國家,包括盧旺達、烏干達和布隆迪,而因旅遊傳播的個案,在德國、印度、肯雅、贊比亞、津巴布韋、

瑞典、泰國、英國等國家都有發現。

猴痘是透過皮膚親密接觸傳染,症狀包括出疹、發燒發冷、肌肉疼痛、頭痛和喉嚨痛等。

衛生部表示,預防猴痘最有效方法是接種疫苗,以及注意個人衛生。

San Mateo縣衛生局表示,確診第一分支猴痘的病人,病情輕微,沒有傳染的跡象,當局正在協助州衛生部以及CDC追蹤以及通知有可能接觸過這宗病例的人士。

縣衛生局表示,San Mateo縣至今錄得108宗第二分支猴痘個案,雖然今次是國內首宗第一分支猴痘個案,但San Mateo縣以及其他縣的衛生局自從2022年以來,已經有應對計劃,包括進行mpox個案追蹤,以及提供疫苗。

