特朗普在揀選內閣人選時,跳過傳統由聯邦調查局(FBI)作背景調查的程序。

長期以來的慣例,是由FBI對內閣提名人選進行背景審查程序,但特朗普的內閣人選,就跳過了這傳統。

據知情人士透露,特朗普團隊改用私人公司,來對候選內閣成員進行審核,消息指出,特朗普及盟友認為,FBI的審查系統太慢。

批評人士表示,FBI的深入背景調查,可能會揭露出令人尷尬的資訊,可能會被用來造成政治損害。

不過不論情報內容如何,總統對提名人選擁有最終決定權。

