【全國新聞】特朗普有意提名反疫苗活動倡議者小羅拔甘迺迪任衛生部長

特朗普宣佈將提名反疫苗活動倡議者小羅拔甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)領導聯邦衛生與公共服務部,該部門的職責包括監督藥品、疫苗和食品安全、醫學研究,以及聯邦醫療保險和醫療補助等社會安全網計劃。

曾是民主黨成員的甘迺迪,後來以無黨派身份參選今年的總統大選,但他在與特朗普達成協議後放棄競選,並承諾為特朗普背書,換取在新政府擔任健康政策相關職位。

他是長期的疫苗懷疑論者兼律師,幾十年來透過對農藥公司和藥廠龍頭企業的訴訟,吸納了一群忠實的支持者,並推動更嚴格監管食品成分。

在他的競選活動中,他專注吸引年輕母親群體,並承諾仿效歐洲的監管措施。

不過,他的健康政策主張,能否與特朗普過去放鬆對大企業監管的立場達成一致,暫為未知之數。

甘迺迪對疫苗的立場,在民主黨人和部分共和黨人中引發爭議,他曾宣稱兒童疫苗會引發自閉症,但這說法已被完全駁斥,他還建議移除飲用水中的氟化物,這種添加劑證實有助改善牙齒健康。

而他所創立的反疫苗非營利組織「兒童健康防護基金會」(Children’s Health Defense),目前針對一些新聞機構提出訴訟,包括美聯社,指控這些機構在指出COVID-19和疫苗的虛假信息問題上,違反了反壟斷法。

