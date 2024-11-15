【全國新聞】特朗普有意提名反疫苗活動倡議者小羅拔甘迺迪任衛生部長

【KTSF 周正鈞報導】

特朗普宣佈將提名反疫苗活動倡議者小羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）領導聯邦衛生與公共服務部，該部門的職責包括監督藥品、疫苗和食品安全、醫學研究，以及聯邦醫療保險和醫療補助等社會安全網計劃。

曾是民主黨成員的甘迺迪，後來以無黨派身份參選今年的總統大選，但他在與特朗普達成協議後放棄競選，並承諾為特朗普背書，換取在新政府擔任健康政策相關職位。

他是長期的疫苗懷疑論者兼律師，幾十年來透過對農藥公司和藥廠龍頭企業的訴訟，吸納了一群忠實的支持者，並推動更嚴格監管食品成分。

在他的競選活動中，他專注吸引年輕母親群體，並承諾仿效歐洲的監管措施。

不過，他的健康政策主張，能否與特朗普過去放鬆對大企業監管的立場達成一致，暫為未知之數。

甘迺迪對疫苗的立場，在民主黨人和部分共和黨人中引發爭議，他曾宣稱兒童疫苗會引發自閉症，但這說法已被完全駁斥，他還建議移除飲用水中的氟化物，這種添加劑證實有助改善牙齒健康。

而他所創立的反疫苗非營利組織「兒童健康防護基金會」（Children’s Health Defense），目前針對一些新聞機構提出訴訟，包括美聯社，指控這些機構在指出COVID-19和疫苗的虛假信息問題上，違反了反壟斷法。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。