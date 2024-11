【灣區新聞】研究發現黑色塑膠產品的阻燃劑含量達危險水平 可能造成健康隱患（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

黑色的塑膠產品,例如塑膠湯匙或是瓶蓋,都是家中常見的物品,不過科學家建議您趕快將它們丟棄,一份刊登在同儕評審叢刊Chemosphere的新研究發現,這些黑色塑膠產品的阻燃劑含量達到危險水平,可能造成健康隱患。

廚房裡的黑色塑膠烹飪用具、餐具和黑色餐盒,玩具汽車下的黑色塑膠底盤,還有浴室裡面的黑色塑膠髮刷,這些黑色物品可能有健康隱患。

根據舊金山紀事報於11月13日發表的專欄文章,引述Chemosphere刊登最新的同儕評審研究,黑色塑膠做成的廚房用具、食品餐具、髮飾和玩具,當中的阻燃劑含量達到危險水平。

研究指出,罪魁禍首是因為這些物品是由電視、電腦和其他電子產品中回收的黑色塑膠製成,這些塑膠過去通常經過阻燃劑處理,以致回收在利用之後,阻燃劑就被加入了新產品中。

另一份雜誌The Atlanti《大西洋月刊》就建議讀者將這些黑色塑膠產品丟棄。

阻燃劑與許多健康問題有關,包括干擾人體荷爾蒙平衡,影響性功能和生育能力,損害大腦和神經系統,以及導致癌症風險大幅增加。

醫學週刊Lancet《柳葉刀》今年稍早也刊登過一項針對微塑膠和奈米塑膠對人體影響的研究,發現了很多不好的東西。

史丹福大學兒科教授Angelle Desiree LaBeaud表示,塑膠中有很多化學物質,其中許多從未被研究過,塑料來自石油,用於製造塑膠,它充滿了各種化學物質,包括內分泌干擾物和令人擔憂的化學物質,然後我們把食物和飲料放進去,這些都會進入我們的體內。

南加州大學環境工程副教授Adam Smith稱,在新產品中看到這一點的事實令人震驚,因為這些阻燃劑已經被禁止很長時間。

研究發現,一條黑色塑膠玩具串珠項鍊,按重量比例計算的阻燃劑含量接近3%,屬於「毒性極強」。

Smith教授指出,這些有毒顆粒會透過多種方式進入人體,因此要避免使用黑色塑膠外帶盒放進微波爐重新加熱剩菜,也不要使用塑膠抹刀炒菜煮食,接觸燙熱的油,也不要用塑膠湯匙攪拌義大利麵。

簡單來說,科學家建議棄用黑色塑膠物品,因為一般人無從得知自己使用的黑色塑膠物是否有阻燃劑,最好改用不銹鋼、玻璃或陶瓷的餐具。

家長更要小心幼兒的日用品和玩具,用非黑色塑膠的產品取代,甚至全面改為非塑膠產品。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。