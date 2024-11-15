【灣區新聞】研究發現黑色塑膠產品的阻燃劑含量達危險水平 可能造成健康隱患（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

黑色的塑膠產品，例如塑膠湯匙或是瓶蓋，都是家中常見的物品，不過科學家建議您趕快將它們丟棄，一份刊登在同儕評審叢刊Chemosphere的新研究發現，這些黑色塑膠產品的阻燃劑含量達到危險水平，可能造成健康隱患。

廚房裡的黑色塑膠烹飪用具、餐具和黑色餐盒，玩具汽車下的黑色塑膠底盤，還有浴室裡面的黑色塑膠髮刷，這些黑色物品可能有健康隱患。

根據舊金山紀事報於11月13日發表的專欄文章，引述Chemosphere刊登最新的同儕評審研究，黑色塑膠做成的廚房用具、食品餐具、髮飾和玩具，當中的阻燃劑含量達到危險水平。

研究指出，罪魁禍首是因為這些物品是由電視、電腦和其他電子產品中回收的黑色塑膠製成，這些塑膠過去通常經過阻燃劑處理，以致回收在利用之後，阻燃劑就被加入了新產品中。

另一份雜誌The Atlanti《大西洋月刊》就建議讀者將這些黑色塑膠產品丟棄。

阻燃劑與許多健康問題有關，包括干擾人體荷爾蒙平衡，影響性功能和生育能力，損害大腦和神經系統，以及導致癌症風險大幅增加。

醫學週刊Lancet《柳葉刀》今年稍早也刊登過一項針對微塑膠和奈米塑膠對人體影響的研究，發現了很多不好的東西。

史丹福大學兒科教授Angelle Desiree LaBeaud表示，塑膠中有很多化學物質，其中許多從未被研究過，塑料來自石油，用於製造塑膠，它充滿了各種化學物質，包括內分泌干擾物和令人擔憂的化學物質，然後我們把食物和飲料放進去，這些都會進入我們的體內。

南加州大學環境工程副教授Adam Smith稱，在新產品中看到這一點的事實令人震驚，因為這些阻燃劑已經被禁止很長時間。

研究發現，一條黑色塑膠玩具串珠項鍊，按重量比例計算的阻燃劑含量接近3%，屬於「毒性極強」。

Smith教授指出，這些有毒顆粒會透過多種方式進入人體，因此要避免使用黑色塑膠外帶盒放進微波爐重新加熱剩菜，也不要使用塑膠抹刀炒菜煮食，接觸燙熱的油，也不要用塑膠湯匙攪拌義大利麵。

簡單來說，科學家建議棄用黑色塑膠物品，因為一般人無從得知自己使用的黑色塑膠物是否有阻燃劑，最好改用不銹鋼、玻璃或陶瓷的餐具。

家長更要小心幼兒的日用品和玩具，用非黑色塑膠的產品取代，甚至全面改為非塑膠產品。

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