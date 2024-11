【全國新聞】馬斯克每日現身海湖莊園偕特朗普見議員、元首 惹幕僚不滿

【有線新聞】

美國候任總統特朗普委任支持者馬斯克掌管新的政府效率部,據報他還積極參與政務,和特朗普一起見議員和外國元首,引起幕僚不滿。

特朗普2.0時代即將來臨,新內閣焦點人物一定有他份。特朗普說:「埃隆,你和孩子也來拍照吧。攝影師你要拍到他和孩子。」

馬斯克將與生物科技富商拉馬斯瓦米掌管新的政府效率部,揚言可以為聯邦政府削減2萬億美元開支。

馬斯克在他旗下的社交網站X發文,稱部門運作要透明,歡迎公眾反映意見,甚至做一個最蠢開支排行榜。部門亦公開招聘,講明應徵者要有超高智商,每周要工作80小時。

馬斯克的影響力,不限於這個非正式部門,傳媒報道特朗普當選後,馬斯克幾乎每日都在海湖莊園出現參與籌備新政府,甚至為新班子人選提供意見,亦有份參與特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的通話。

據報特朗普見眾議院的共和黨人進行投票選議長時,馬斯克也在席上。有出席者透露,特朗普當時說笑稱,馬斯克不肯回家,擺脫不到他。特朗普跟伊朗駐聯合國代表見面,討論緩解美伊緊張關係,據報馬斯克也有出席。

美國傳媒報道,馬斯克在權力核心「老是常出現」,而且言詞自大,共和黨內已有微言,估計他與特朗普兩個性格強硬的人碰在一起,蜜月期不會維持太久。

