柏克萊本週日舉行半馬拉松,靠近市中心和柏克萊加大的道路會關閉。

因為賽程而需要關閉的路段,是圖表中綠色的部分,然後州際80號公路在University Avenue的出口也會關閉,時間是上午6點到中午12點。

主辦當局表示,柏克萊半馬拉松節目,預計會有數千人參加13.1英里的賽程,將在星期天上午7點半開始,起點是Milvia街,在Kittredge的路段,沿途有柏克萊漂亮風景的地帶,終點在Martin Luther King Jr Way的行政中心公園,那裡將會舉辦派對。

除了半馬拉松,也將有賽程比較短的5公路賽跑。

當局也指出,星期六在Milvia街的Sports Basement商店,也將舉行孩童可以參與的1公里賽跑。

要了解更多詳情,可以參考網站:Berkeleyhalfmarathon.com

