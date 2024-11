【KTSF】

世界衛生組織和聯邦疾控中心(CDC)週四表示,去年全球麻疹病例激增超過兩成。

衛生專家表示,過去50年來,麻疹病毒在82個國家中絕跡,但由於COVID疫情期間和之後,接種預防麻疹疫苗的人數下降,令麻疹似乎有捲土重來的跡象。

聯邦疾控中心表示,美國去年有266宗麻疹個案,世衛估計,全球的麻疹確診個案就高達到1,030萬宗,當中有10萬7千5百人死亡,當中大多數是兒童。

對於這個情況,這兩個機構都表示不能接受,因為麻疹是可以預防,民眾只需接種兩劑疫苗,預防率就可以高達97%。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。