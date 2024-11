【全國新聞】特朗普提名醜聞纏身的Matt Gaetz任司法部長 震驚美國政壇

【KTSF 周正鈞報導】

特朗普新一任的內閣人事任命中,令美國政壇震驚的是,提名醜聞纏身的Matt Gaetz擔任聯邦司法部長,國會眾議院道德委員會一直在調查,Gaetz有關涉嫌與未成年少女發生性行為和吸毒的指控,而就在提名消息一出,Gaetz馬上辭任眾議員,但兩黨議員都要求公開調查報告。

據知情的共和黨人透露,國會眾議院道德委員會,一直在調查Gaetz有關涉嫌與未成年少女發生性行為和吸毒的指控,道德委員會原定於特朗普提名Gaetz為司法部長兩天後,表決是否公開調查報告,但隨著Gaetz昨晚突然辭任眾議員一職,實際上結束了困擾他多年的道德調查。

消息指,Gaetz曾多次以對抗性的方式回應委員會提出的問題,拖延調查過程,又由於眾議院的規則,禁止在選舉臨近時發佈負面報告,委員會的調查結果公佈時間也被推遲,隨著Gaetz離開國會,委員會不再有調查他的權力。

但兩黨都有議員敦促道德委員會公開報告。

康涅狄格州民主黨聯邦參議員Richard Blumenthal說:「我將要求道德委員會,公開所有調查結果和建議,Gaetz選擇辭任眾議員,但他不能選擇掩蓋那些資訊。」

但是否會發佈調查結果一事,道德委員會不予置評。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。