【全國新聞】特朗普提名醜聞纏身的Matt Gaetz任司法部長 震驚美國政壇

【KTSF 周正鈞報導】

特朗普新一任的內閣人事任命中，令美國政壇震驚的是，提名醜聞纏身的Matt Gaetz擔任聯邦司法部長，國會眾議院道德委員會一直在調查，Gaetz有關涉嫌與未成年少女發生性行為和吸毒的指控，而就在提名消息一出，Gaetz馬上辭任眾議員，但兩黨議員都要求公開調查報告。

據知情的共和黨人透露，國會眾議院道德委員會，一直在調查Gaetz有關涉嫌與未成年少女發生性行為和吸毒的指控，道德委員會原定於特朗普提名Gaetz為司法部長兩天後，表決是否公開調查報告，但隨著Gaetz昨晚突然辭任眾議員一職，實際上結束了困擾他多年的道德調查。

消息指，Gaetz曾多次以對抗性的方式回應委員會提出的問題，拖延調查過程，又由於眾議院的規則，禁止在選舉臨近時發佈負面報告，委員會的調查結果公佈時間也被推遲，隨著Gaetz離開國會，委員會不再有調查他的權力。

但兩黨都有議員敦促道德委員會公開報告。

康涅狄格州民主黨聯邦參議員Richard Blumenthal說：「我將要求道德委員會，公開所有調查結果和建議，Gaetz選擇辭任眾議員，但他不能選擇掩蓋那些資訊。」

但是否會發佈調查結果一事，道德委員會不予置評。

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