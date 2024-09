【全國新聞】Boar’s Head熟食肉染李斯特菌 至今9死逾50人住院

【KTSF 朱慧琪報導】

有關Boar’s Head熟食肉出現李斯特菌感染事件,至今造成9人死亡,超過50人住院,當局發現源頭是來自維珍尼亞州一間廠房。

引致今次爆發李斯特菌的廠房,是位於維珍尼亞州Jarratt市的Boar’s Head熟食肉廠房,根據美國農業部(USDA)報告指,過去一年內,工廠出現69次違規情況,檢查員並發現工廠內有霉菌、昆蟲,以及血水積聚。

Boar’s Head早前已宣佈召回超過700萬磅的產品,包括肝腸、火腿、香腸和煙肉等。

涉事的公司目前宣佈已暫停維珍尼亞州廠房的運作,並表示對此今次受影響家庭深表歉意,並強調會防止同類事件再次發生。

根據CDC疾控中心的數據,今次的事件已導致18個州的至少57人住院,並有9人死亡。

目前一些零售商已暫時停止銷售Boar’s Head產品,並建議消費者將可能受污染的產品退回商店,或直接丟棄。

消費者可以在CDC網站上查詢更多召回的資訊。

