【全國新聞】Boar’s Head熟食肉染李斯特菌 至今9死逾50人住院

September 3, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Pexels)

【KTSF 朱慧琪報導】

有關Boar’s Head熟食肉出現李斯特菌感染事件，至今造成9人死亡，超過50人住院，當局發現源頭是來自維珍尼亞州一間廠房。

引致今次爆發李斯特菌的廠房，是位於維珍尼亞州Jarratt市的Boar’s Head熟食肉廠房，根據美國農業部（USDA）報告指，過去一年內，工廠出現69次違規情況，檢查員並發現工廠內有霉菌、昆蟲，以及血水積聚。

Boar’s Head早前已宣佈召回超過700萬磅的產品，包括肝腸、火腿、香腸和煙肉等。

涉事的公司目前宣佈已暫停維珍尼亞州廠房的運作，並表示對此今次受影響家庭深表歉意，並強調會防止同類事件再次發生。

根據CDC疾控中心的數據，今次的事件已導致18個州的至少57人住院，並有9人死亡。

目前一些零售商已暫時停止銷售Boar’s Head產品，並建議消費者將可能受污染的產品退回商店，或直接丟棄。

消費者可以在CDC網站上查詢更多召回的資訊。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*