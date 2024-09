【灣區新聞】華裔詩人林小琴榮獲舊金山桂冠詩人獎（上）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山市長布里德宣布,華裔詩人林小琴(Genny Lim)榮獲舊金山桂冠詩人獎,是首位華裔擁有這個頭銜。

林小琴是舊金山第九位桂冠詩人,也是首位華裔詩人獲得這個頭銜。

林小琴說:「身為首位美華人獲舊金山,桂冠詩人獎意義重大,華裔作家早就應獲認可,因此這對我、對所有亞裔作家,特別是華裔作家來說,都是個意義深遠的歷史時刻,因為我認為最早的華裔詩人,是那些在天使島的磚牆上雕刻和寫下苦難詩歌的人。」

林小琴將天使島中國移民的詩作翻譯成英文,和已故華裔歷史學家麥禮謙,在《天使島中國移民詩歌歷史》一書中,將150首動人的移民血淚詩歌歷史編輯成書。

林小琴本人出版了五本詩集,包括《Winter Place》、《Child of War》與《Paper Gods》等等,她同時還是個劇作家,《Paper Angel》講述了被拘留在天使島上的中國移民的故事,獲得許多獎項。

林小琴說,詩詞對許多人來說,宛如抽象的文學,太晦澀難懂。

獲得舊金山詩人桂冠頭銜之後,她希望能夠讓詩詞走進年輕人的世界。

林小琴說:「我希望能把詩歌文學養成一種樂趣,讓舊金山所有社區都樂於追求,這樣它就不會孤立在學術界,或某個特定地點,我們可以讓年輕人出來表演其饒舌,可以讓像我這樣的老一輩融入其中。」

林小琴在華埠北岸區出生長大,她的父親跟隨祖父飄洋過海來到舊金山,祖父在抵達天使島移民站,卻被遣返回中國,留下僅有11歲的父親。

下集林小琴將談她的成長經歷,以及如何成為一位正義倡導者。

