【美國大選】賀錦麗與副手Tim Walz到多個藍州分頭造勢

【KTSF 張麗月報導】

週一是勞工節假期,共和黨的前總統特朗普和副手萬斯並沒有造勢活動,但對手民主黨的副總統賀錦麗和副手Tim Walz週一就分別前往多個關鍵的藍州分頭造勢,希望吸引和拉攏工會的支持,總統拜登下午也前往賓夕凡尼亞州西部的匹茲堡市與賀錦麗一起造勢。

在這些「藍牆」州份,一向得到工會大力支持的民主黨總統候選人、副總統賀錦麗,趁著勞工節穿梭於密歇根、賓夕凡尼亞和威斯康辛三個關鍵州份造勢,希望當地的打工一族和工會繼續支持民主黨。

賀錦麗首先前往汽車業重鎮底特律,她說工會是建立美國中產階層的支柱。

賀錦麗說:「我們慶祝工作的尊嚴,工作的尊嚴,我們慶祝工會因為工會幫助建立美國,以及工會幫助建立美國的中產階層。」

賀錦麗在底特律市發表演說不足20分鐘,跟著與工會人員交談,然後轉到賓夕凡尼亞州西部的匹茲堡市,與拜登一起造勢。

拜登不忘攻擊特朗普,過往做總統的四年任期,在基建項目方面一事無成。

拜登說:「記得特朗普過往四年,每個月承諾,他過去四年承諾進行基建,但他沒有興建任何東西,完全沒有,不過多謝我們的基建法例,賓州至今獲得撥款170億元,170億元!涵蓋超過二千個項目,由清潔食水至每個賓州人,有可負擔高速網路連線。」

賓夕凡尼亞州是拜登的家鄉,自從拜登退出競逐連任、交棒給賀錦麗之後,他就從總統參選人的身份,一變成為替賀錦麗助選,預料在未來幾天,拜登將會在一些關鍵搖擺州份停留。

拜登在2020年大選時,曾經在這些「藍牆」州份險勝特朗普,而賀錦麗計劃支持拜登,反對日本鋼鐵公司收購美國鋼鐵公司。

