【灣區新聞】灣區未來幾日炎熱和乾燥 內陸地區將突破華氏100度（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

灣區未來幾日將會炎熱和乾燥,星期三和星期四最熱,內陸地區將突破華氏100度,灣區空氣質素管理局宣布星期二和星期三是愛惜空氣日。

灣區空氣質素管理局表示,炎熱無風的天氣,加上汽車排放的廢氣,將會導致霧霾,影響空氣質素,預期星期二、三的臭氧指數,將會超出健康水平。

當局宣布星期二和星期三兩天是愛惜空氣日,大家盡量減少開車,避免污染空氣。

氣溫方面,灣區及鄰近地區星期二到星期五天氣酷熱,內陸地區最高溫度會比同期平均氣溫超出華氏5到10度。

國家氣象局指出,炎熱和乾燥的天氣會增加山火的風險。

根據氣象局的資料,星期二大部分地區處於中等酷熱程度,星期三氣溫明顯上升,內陸城市例如Livermore最高氣溫超過100度,Sacramento地區,酷熱天氣警示星期三到星期五生效,星期四酷熱天氣會持續,直到星期五,氣溫才會逐漸回落。

由於天氣極熱,當局提醒大家注意補充水分和避暑。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。