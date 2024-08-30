【灣區新聞】無人計程車Waymo宣布擴大服務範圍 計劃涵蓋東灣、南灣及公路網

【KTSF】

自動駕駛無人計程車Waymo宣布，將加快擴大服務範圍，有計劃最終將涵蓋到東灣、南灣地區，還有整個灣區的高速公路。

根據舊金山紀事報報導，Waymo在舊金山啟動商用無人駕駛計程車服務一年後，決定加快擴展服務範圍，計劃要擴展到東灣和聖荷西地區，加上灣區的高速公路，如果總體計劃成功，為自動駕駛無人計程車提供動力的Waymo Driver軟體將擴大用途，例如卡車運輸、送貨，以及最終的私人車輛，不過上述兩項計劃都還沒有具體的時間表。

去年8月，加州公用事業委員會（CPUC）批准Alphabet旗下的Waymo，在舊金山不受限制的擴充，今年3月加州監管當局又批准其商業叫車業務擴大到中半島的22個城市。

Waymo認為，這一年來並未出現嚴重事故，顯示其自動駕駛計程車的成功，在舊金山的紀錄表明，其自動駕駛計程車可以安全行駛，與社區並存。

一些跡象已經顯示，Waymo正快速擴張，今年6月該公司開放舊金山的叫車服務給所有人，今年8月又延伸服務到Daly City、Broadmoor和Colma，並且在獲准營運的中半島城市持續測試，本月又讓員工開始搭車上舊金山的高速公路。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。