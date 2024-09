【灣區新聞】無人計程車Waymo宣布擴大服務範圍 計劃涵蓋東灣、南灣及公路網

【KTSF】

自動駕駛無人計程車Waymo宣布,將加快擴大服務範圍,有計劃最終將涵蓋到東灣、南灣地區,還有整個灣區的高速公路。

根據舊金山紀事報報導,Waymo在舊金山啟動商用無人駕駛計程車服務一年後,決定加快擴展服務範圍,計劃要擴展到東灣和聖荷西地區,加上灣區的高速公路,如果總體計劃成功,為自動駕駛無人計程車提供動力的Waymo Driver軟體將擴大用途,例如卡車運輸、送貨,以及最終的私人車輛,不過上述兩項計劃都還沒有具體的時間表。

去年8月,加州公用事業委員會(CPUC)批准Alphabet旗下的Waymo,在舊金山不受限制的擴充,今年3月加州監管當局又批准其商業叫車業務擴大到中半島的22個城市。

Waymo認為,這一年來並未出現嚴重事故,顯示其自動駕駛計程車的成功,在舊金山的紀錄表明,其自動駕駛計程車可以安全行駛,與社區並存。

一些跡象已經顯示,Waymo正快速擴張,今年6月該公司開放舊金山的叫車服務給所有人,今年8月又延伸服務到Daly City、Broadmoor和Colma,並且在獲准營運的中半島城市持續測試,本月又讓員工開始搭車上舊金山的高速公路。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。