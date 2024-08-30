【全國新聞】拜登政府尋求恢復減免學生貸款計劃 聯邦最高法院駁回請求

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拜登政府尋求恢復SAVE計劃，以減免學生貸款債務，聯邦最高法院週三駁回請求。

聯邦教育部的更新版本SAVE計劃，提供一條捷徑讓借款人可以取消學生貸款債務，並將借款人每月還款額佔收入的比例從10%降至5%。

此外，年收入低於32,800元的單身借款人也不用還款。

涉及的成本引起爭議，拜登政府估計，十年會寬免2760億元，而共和黨主導的州份就估計高達4750億元。

他們於是分別提出訴訟，肯薩斯州與密蘇里州的法庭，在6月時先後推翻計劃的大部份條款，在上訴過程中，聯邦第八巡迴法庭裁定，整個計劃都不能執行，拜登政府認為這個做法太過份，要求聯邦最高法院重新檢視新版本的SAVE計劃。

但最高法院週三認為，既然有了第八巡迴上訴法庭這個裁定，最高法院就不必介入重新檢視更新的版本，因此駁回了聯邦教育部的請求。

最高法院之前已經推翻SAVE計劃一個較舊的版本。

拜登政府在疫情期間提出SAVE計劃，幫助借款人降低每個月的還款至零，同時如果借款人已經償還學生貸款十年的話，結餘在1.2萬元或以下，就可以不用還錢，估計有超過800萬人受惠。

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