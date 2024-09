【全國新聞】拜登政府尋求恢復減免學生貸款計劃 聯邦最高法院駁回請求

【KTSF】

拜登政府尋求恢復SAVE計劃,以減免學生貸款債務,聯邦最高法院週三駁回請求。

聯邦教育部的更新版本SAVE計劃,提供一條捷徑讓借款人可以取消學生貸款債務,並將借款人每月還款額佔收入的比例從10%降至5%。

此外,年收入低於32,800元的單身借款人也不用還款。

涉及的成本引起爭議,拜登政府估計,十年會寬免2760億元,而共和黨主導的州份就估計高達4750億元。

他們於是分別提出訴訟,肯薩斯州與密蘇里州的法庭,在6月時先後推翻計劃的大部份條款,在上訴過程中,聯邦第八巡迴法庭裁定,整個計劃都不能執行,拜登政府認為這個做法太過份,要求聯邦最高法院重新檢視新版本的SAVE計劃。

但最高法院週三認為,既然有了第八巡迴上訴法庭這個裁定,最高法院就不必介入重新檢視更新的版本,因此駁回了聯邦教育部的請求。

最高法院之前已經推翻SAVE計劃一個較舊的版本。

拜登政府在疫情期間提出SAVE計劃,幫助借款人降低每個月的還款至零,同時如果借款人已經償還學生貸款十年的話,結餘在1.2萬元或以下,就可以不用還錢,估計有超過800萬人受惠。

