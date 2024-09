【灣區新聞】半月灣蘑菇農場經理涉嫌向同事開槍被判監18年

【KTSF 朱慧琪報導】

半月灣蘑菇農場兩年前發生一宗企圖謀殺案,農場經理涉嫌向一名同事開槍,案中無人傷亡,被告被判監18年。

51歲被告Martin Medina,上個月被陪審團裁定一項沒有預謀的企圖謀殺罪,及向住宅開槍等重罪罪名成立,而被告的判刑聆訊週四舉行。

San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe指,控方一直尋求判處被告29年零4個月,而辯方則提出監禁9年零4個月,最終法官判處被告入獄18年,但可減去已服刑的時間。

被告Medina是蘑菇農場的經理與受害人一起在農場工作,並住在農場,2022年7月1日案發當日,Medina在受害人家門外敲門,並大喊要殺死受害人及其家人,後來Medina透過窗戶看見受害人,並向他開槍,子彈穿過住宅,並擊中一輛拖車,事件中沒有人受傷。

事發的農場,後來於2023年又發生另一宗轟動的槍擊案,67歲的華裔農場工人趙春禮,涉嫌槍殺7人,趙春禮目前否認所有控罪,正在等待審判。

