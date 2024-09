【美國大選】賀錦麗稱如當選總統 將邀請共和黨人協助領導國家

【KTSF】

副總統賀錦麗和競選搭檔Tim Walz在喬治亞州接受有線電視新聞網CNN專訪,這也是她正式接受民主黨提名參選總統後,首個媒體專訪,帶您看專訪的精華內容。

民主黨總統候選人賀錦麗,和明尼蘇達州州長Walz,接受CNN主播Dana Bash專訪,有些問題很尖銳,例如是多年來被認為政策改變。

賀錦麗說:「我的價值沒有改變。」

在聯合專訪中,Walz也回應自從接受提名以來,他一直處於防守而非攻擊。

Walz說:「如果不這樣,就是對我的孩子們的攻擊,因為他們對我表達了愛,或者這是對我的狗的攻擊,我不會那樣做,還有我絕對不會做的一件事,就是不會去貶低任何成員的服務,我從不這樣做。」

賀錦麗也在專訪中,解釋她對於關鍵問題的立場,包括她飽受批評處理移民議題的方式。

賀錦麗說:「我擔任了兩屆加州司法部長,起訴違法美國法律的跨國犯罪組織,非法跨越邊境走私槍枝、毒品和人員。」

賀錦麗還被問到對手特朗普抨擊她,基於政治目的才接受多族裔身分。

特朗普說:「我並不知道他是黑人,直到數年前她剛好變成黑人。」

賀錦麗說:「同樣老套的劇本,請到下一個問題吧,就這樣?對。」

賀錦麗說,如果當選,她將邀請共和黨人協助她領導國家。

賀錦麗說:「這對美國公眾是有益的,當我的內閣有成員是前共和黨人。」

特朗普和賀錦麗將在9月10日首次進行電視辯論,由美國廣播公司ABC舉辦。

