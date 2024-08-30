【加州新聞】加州三個乳牛場有乳牛疑似感染禽流感

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加州食品及農業局週四表示，加州中谷有三個乳牛場有乳牛疑似感染H5N1禽流感，當地官員正進行調查。

如果屬實，將是加州首次有乳牛驗出感染禽流感，自2022年以來，加州有數千禽鳥已被驗出感染禽流感，但暫時未有乳牛確診。

根據聯邦疾控中心（CDC），加州可能成為全美第14個發現乳牛感染禽流感的州，大多數確診個案來自密西根州、科羅拉多州和德克薩斯州。

衛生官員關注乳牛感染禽流感，在於過去的禽流感菌株，並不會傳播到乳牛，而由於人類與牛有較密切的接觸，有可能增加禽流感傳染給人類的風險。

自2022年以來，美國共有14宗人類感染禽流感的確診病例，當中全部是畜牧業工人，暫時沒有證據顯示有人傳人的情況，而所有病者的症狀輕微，而且已全部康復。

當局沒有透露涉事的三個中谷農場的確切地點，而化驗結果最快下週公開。

當局表示，由於市面出售的牛奶製品全部經過加熱殺菌，消費者可以放心食用。

暫時未知禽流感是如何在乳牛之間傳播，但初步調查估計，泵奶器具可能是傳播途徑，大多數乳牛感染禽流感後數週內便康服，僅有少數死亡。

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