【加州新聞】加州三個乳牛場有乳牛疑似感染禽流感

加州食品及農業局週四表示,加州中谷有三個乳牛場有乳牛疑似感染H5N1禽流感,當地官員正進行調查。

如果屬實,將是加州首次有乳牛驗出感染禽流感,自2022年以來,加州有數千禽鳥已被驗出感染禽流感,但暫時未有乳牛確診。

根據聯邦疾控中心(CDC),加州可能成為全美第14個發現乳牛感染禽流感的州,大多數確診個案來自密西根州、科羅拉多州和德克薩斯州。

衛生官員關注乳牛感染禽流感,在於過去的禽流感菌株,並不會傳播到乳牛,而由於人類與牛有較密切的接觸,有可能增加禽流感傳染給人類的風險。

自2022年以來,美國共有14宗人類感染禽流感的確診病例,當中全部是畜牧業工人,暫時沒有證據顯示有人傳人的情況,而所有病者的症狀輕微,而且已全部康復。

當局沒有透露涉事的三個中谷農場的確切地點,而化驗結果最快下週公開。

當局表示,由於市面出售的牛奶製品全部經過加熱殺菌,消費者可以放心食用。

暫時未知禽流感是如何在乳牛之間傳播,但初步調查估計,泵奶器具可能是傳播途徑,大多數乳牛感染禽流感後數週內便康服,僅有少數死亡。

