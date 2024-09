【全國新聞】全美今年累計錄得18宗西尼羅病毒死亡個案

【KTSF 張擎鳳報導】

夏季天氣炎熱時蚊蟲活躍,而西尼羅病毒是透過蚊子傳播,因此民眾應該做好預防準備,今年全美累計錄得18宗西尼羅病毒死亡個案,灣區有兩宗。

今年國內的西尼羅病毒感染潮比以往更早出現,預計還會錄得更多西尼羅病毒確診個案,每年平均都會有1千宗,大部分個案集中在8月和9月。

今年威斯康辛州首次錄得兩宗西尼羅病毒死亡個案,伊利諾伊州就錄得一宗。

傳染病醫生Lyssette Cardona說:「通常蚊子會叮咬受感染的鳥類,從而感染西尼羅病毒,病毒會留在蚊子的腹部,當蚊子叮咬人時,病毒就可以傳染給人類。」

今年以來,全美33個州已錄得289宗西尼羅河病毒感染病例,其中195宗屬於嚴重感染個案,病毒侵害大腦和神經系統,這種感染會導致腦腫脹、腦損傷,甚至死亡,但大多數感染個案都是症狀輕微,症狀包括發燒、頭痛、身體疼痛、嘔吐、腹瀉或皮疹。

由於沒有針對西尼羅病毒的疫苗或藥物,聯邦疾控中心(CDC)表示,預防病毒的最佳方法是防止蚊蟲叮咬,使用EPA註冊的驅蟲劑,穿寬鬆的長袖衫和長褲,用氯菊酯處理衣服和裝備,並採取措施防止蚊蟲滋生,例如清除家中的積水。

Cardona說:「儘管沒有治療方法,但我們可以給供所需的支援,例如給你水,並在需要時在醫療機構中,密切觀察和監測患者的情況。」

