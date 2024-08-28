【科技新聞】中國黑客被指利用灣區新創公司伺服器漏洞 攻擊美國和印度的網路公司（視頻）

August 28, 2024 新聞, 科技新聞, 熱點關注

【KTSF】

美國的網路安全研究人員透露，一個由國家資助的中國黑客活動，利用一家位於灣區的新創公司伺服器漏洞，來攻擊美國和印度的網路公司。

被指涉及的中國駭客活動稱為伏特颱風（Volt Typhoon），根據Lumen科技公司發布的博文，他們旗下的網路安全研究室Black Lotus Labs稱，有一定的信心相信，伏特颱風駭客活動透過灣區新創公司Versa Network伺服器漏洞，入侵四間美國公司，包括網路服務供應商與一間印度公司，而且攻擊還在持續進行中。

根據聖荷西水星報報導，Versa生產管理網路配置的軟體日前宣布出現漏洞，並提供修補的辦法，Lumen科技已在今年6月將有關發現分享給Versa。

總部位於南灣聖塔克拉拉的Versa表示，6月底發布針對漏洞的緊急補丁，但直到7月接到聲稱遭到破壞的通知後，才開始向客戶廣泛標記該問題。

Versa稱，該客戶並未遵循相關指南補救，但沒有透露客戶的身分。

據全國漏洞資料庫，該漏洞的嚴重性評級為「高」，網路安全和基礎設施安全局（CISA），上週五命令聯邦機構在9月13日之前，對Versa產品進行修補或停止使用。

美國今年指控伏特颱風駭客行動，滲透到營運美國關鍵服務的網絡，包括一些供水設施、電網和通訊部門，以便在未來的危機造成干擾，例如入侵台灣時。

微軟公司於2023年5月命名並公佈伏特颱風活動，不過中國政府否認美方的指控，又稱伏特颱風的駭客攻擊是網路犯罪分子所為。

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