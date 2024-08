【KTSF】

聖荷西無家可歸營地女子屍體被燒一案,警方表示,已經逮捕了一名39歲的男子。

被逮捕的是39歲的Jesus Casas,警方表示,上週一8月19日,在Roberts Avenue和Vintage Way交界處附近的一個無家可歸紮營處,警方當時接到有人報案,說在該處發現失聯親人的焦屍。

警方在經過調查後,以謀殺控罪逮捕了這名男子,犯案動機還在調查中。

