微軟指獲中國政府支持電腦黑客盜取美國組織資料

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微軟（Microsoft）表示，一群得到中國政府支持、技術高超的電腦黑客，利用微軟電郵伺服器軟件中一個錯誤，針對一些美國組織，包括大學、國防承包商、律師樓和傳染病研究院等，並盜取他們的資料。

微軟表示，已經就此發布保安更新，修補其Exchange伺服器軟件，有關軟件主要是一些有自己個人電郵伺服器的大企業，用作工作電郵和日曆，並不會影響個人電郵，或者微軟的雲端服務。

微軟表示，該名為Hafnium的黑客組織，成功誤導Exchange伺服器，容許他們進入，黑客之後再偽裝成可以進入伺服器的人員，並成功遙控伺服器，盜取那些組織內部網絡的數據。

微軟表示，黑客組織位於中國，但他們就從在美國租來的虛擬專用伺服器上運作，避過被發現。

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