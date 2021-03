微軟指獲中國政府支持電腦黑客盜取美國組織資料

【KTSF】

微軟(Microsoft)表示,一群得到中國政府支持、技術高超的電腦黑客,利用微軟電郵伺服器軟件中一個錯誤,針對一些美國組織,包括大學、國防承包商、律師樓和傳染病研究院等,並盜取他們的資料。

微軟表示,已經就此發布保安更新,修補其Exchange伺服器軟件,有關軟件主要是一些有自己個人電郵伺服器的大企業,用作工作電郵和日曆,並不會影響個人電郵,或者微軟的雲端服務。

微軟表示,該名為Hafnium的黑客組織,成功誤導Exchange伺服器,容許他們進入,黑客之後再偽裝成可以進入伺服器的人員,並成功遙控伺服器,盜取那些組織內部網絡的數據。

微軟表示,黑客組織位於中國,但他們就從在美國租來的虛擬專用伺服器上運作,避過被發現。

