聯邦司法部控港商人竊通用碳化矽MOSFET技術

一名香港商人被美國司法部起訴,指他密謀竊取通用電氣的半導體技術,再在中國創業牟利,一旦罪成,最高監禁10年,被起訴港人目前未被捕。

被起訴的是64歲姓吳、居住香港的商人。

起訴書指,那名香港商人用了逾7年時間,與一名在通用電氣任職的工程師合作,竊取通用的半導體技術,包括材料碳化矽、一種電晶體的技術,以及其他通用專利技術,再在大約在2017年3月至2018年1月期間,計劃在中國創立企業,利用竊取回來的通用技術,生產、銷售相關產品圖利,向投資者聲稱3年內獲利,尋求注資約3千萬美元「創業」。其中一次向潛在中國投資者做簡報,是在2017年8月,雙方在中國開會。

美國司法部指,被竊取的通用半導體技術價值數以百萬美元,控以該吳姓商人密謀竊取通用電氣半導體技術及商業機密。一經定罪,最高可判處監禁10年、罰款25萬美元。但是沒有證據顯示,他和共謀人士成立的公司非法將碳化矽技術轉移給任何中國公司。

助理司法部長德默斯批評,該名吳姓商人盜竊美國知識產權,為外國公司謀取利益,使美國公司失去創造力,剝奪美國人工作,將竭盡全力阻止這種非法和破壞經濟的行為。

