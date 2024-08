【全國新聞】逾200名共和黨人倒戈支持賀錦麗

【KTSF 張麗月報導】

有超過200名共和黨前總統候選人的幕僚人員倒戈,簽署聯署信,力挺民主黨總統候選人賀錦麗,他們聲稱,如果特朗普入主白宮,將會傷害平民百姓。

多名共和黨政客,以及特朗普的前幕僚人員,上星期現身在民主黨全國代表大會,力挺賀錦麗。

前白宮發言人Stephanie Grisham說:「我支持民主黨人,是因為我愛我國多於我黨。」

前伊利諾州共和黨聯邦眾議員Adam Kinzinger說:「為我們結實的價值觀投票,投票給賀錦麗。」

現時有超過200名共和黨人,他們曾經是前總統候選人老布殊、小布殊、麥堅和羅姆尼的幕僚人員簽署聯署信力挺賀錦麗,他們表示,與賀錦麗和副手Tim Walz在思想上有分歧,但以賀錦麗班子做替代選擇,則是毫無置疑。

在小布殊執政時擔任財政部長的Rosario Marin說:「我知道並不容易,尤其是對堅定的共和黨人來說,並不容易,但現實是,如果他重返白宮,誰會知道我們偉大的國家將發生何事。」

這封聯署信就好像在2020年大選前,一班共和黨人支持拜登做總統一樣,他們希望遊說支持特朗普的共和黨選民倒戈,改為力挺賀錦麗,以阻止特朗普再次入主白宮。

