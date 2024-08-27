【灣區新聞】聖荷西警局將購軍事裝備維護公共安全引顧慮（視頻）

【KTSF】

公共安全已經成為灣區居民最關心的話題之一，南灣聖荷西市警局將購買超過四十萬元的軍事裝備，來補充現有的武器和裝備需求，不過使用軍事裝備執法，也引發一些顧慮。

San Jose Spotlight報導指出，南灣聖荷西的領導層，已經同意聖荷西市警局購買超過四十萬元的軍事裝備，來補充現有的武器和裝備需求，獲批准購入的裝備，包括125支新型0.556口徑巡邏步槍，價值112,132元，還有供SWAT特警小組使用的新步槍，價值近100,000元。

聖荷西市警局估計，維護現有裝備和重新裝載彈藥，每年的開支估計將近50萬元，又強調這些設備是必要的，可以確保警務人員以及居民的安全，而且軍事裝備只能由接受過培訓的部門成員使用。

不過使用軍事設備來執行警察任務，近年來也引發一些爭議，尤其先前抗議警暴的示威活動，警方使用軍用級武器，曾導致社區人士提起昂貴的訴訟。

聖荷西市警局代理隊長Mike O’Neil表示，聖荷西市政府自2023年以來使用軍事等級的裝備，並未收到任何投訴或政府違規報告。

去年聖荷西市與一名男子Michael Costa，就一起涉及警察使用戰術裝備，導致的聯邦訴訟達成和解，讓市府損失超過300萬元，Costa在一場反對警暴的示威中，遭警方子彈擊中，失去一隻眼睛。

根據該市獨立警察審計員的數據，從2022年到2023年，針對聖荷西警察的投訴從362起增加到367起，雖然警力下降16%。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。