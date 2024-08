【灣區新聞】聖荷西警局將購軍事裝備維護公共安全引顧慮（視頻）

【KTSF】

公共安全已經成為灣區居民最關心的話題之一,南灣聖荷西市警局將購買超過四十萬元的軍事裝備,來補充現有的武器和裝備需求,不過使用軍事裝備執法,也引發一些顧慮。

San Jose Spotlight報導指出,南灣聖荷西的領導層,已經同意聖荷西市警局購買超過四十萬元的軍事裝備,來補充現有的武器和裝備需求,獲批准購入的裝備,包括125支新型0.556口徑巡邏步槍,價值112,132元,還有供SWAT特警小組使用的新步槍,價值近100,000元。

聖荷西市警局估計,維護現有裝備和重新裝載彈藥,每年的開支估計將近50萬元,又強調這些設備是必要的,可以確保警務人員以及居民的安全,而且軍事裝備只能由接受過培訓的部門成員使用。

不過使用軍事設備來執行警察任務,近年來也引發一些爭議,尤其先前抗議警暴的示威活動,警方使用軍用級武器,曾導致社區人士提起昂貴的訴訟。

聖荷西市警局代理隊長Mike O’Neil表示,聖荷西市政府自2023年以來使用軍事等級的裝備,並未收到任何投訴或政府違規報告。

去年聖荷西市與一名男子Michael Costa,就一起涉及警察使用戰術裝備,導致的聯邦訴訟達成和解,讓市府損失超過300萬元,Costa在一場反對警暴的示威中,遭警方子彈擊中,失去一隻眼睛。

根據該市獨立警察審計員的數據,從2022年到2023年,針對聖荷西警察的投訴從362起增加到367起,雖然警力下降16%。

